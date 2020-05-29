Экономика
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru 15:45
Космос
Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon
Известия 18:00
Общество
Трамп пообещал остановить насилие толпы в США
Вашингтон, 31 мая 2020, 00:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал, что он остановит «насилие толпы» в крупных городах и пресечет беспорядки.
REGNUM 17:59
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Общество
Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:21
Наука
Немцы придумали, как экономично обрабатывать изделия 3D-печати из металла
Новый метод обработки, позволяющий повысить точность напечатанных на 3D–принтере металлических изделий до нескольких тысячных миллиметра, разработали ученые из немецкого университет Саара, 29 мая сообщает New Atlas.
ИА Красная Весна 17:00
Шоу-бизнес
Елена Степаненко призналась, что давно простила Евгения Петросяна
Знаменитая российская артистка Елена Степаненко нелегко пережила расставание с Евгением Петросяном, но все трудности ей удалось выдержать с честью.
Актуальные Новости 10:08
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Единоборства
Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC
ГЛАС.RU 03:47
Происшествия
Суд отказался арестовать задержанного в КБР адвоката Жилокова
Суд избрал в отношении адвоката Ратмира Жилокова меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РАПСИ в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
РАПСИ 14:06
Общество
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 17:06
Общество
ИКЕА откроет для посетителей три магазина в Москве с 3 июня
Три магазина в столице откроются 3 июня с ограничением числа посетителей: ИКЕА Теплый Стан; ИКЕА Ходынское Поле; Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад.
Коммерсантъ 16:31
Футбол
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию
Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru вчера в 06:40
Наука
В древнем израильском храме найден каннабис
Приблизительное время существования храма 750-715 годы до н.э. Культовое сооружение было восстановлено в Иерусалиме в Израильском музее.
ИнфоСМИ 12:26
Авто
Toyota запустила продажи самого мощного RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня 02:28
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Захарова отметила, что испытывает чувство сострадания «к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями» и искренне сопереживает жителям США.
РБК 18:10
Общество
В Китае надеются получить вакцину от COVID-19 к концу 2020 года
В SASAC сообщают, что инактивированная вакцина от COVID-19, скорее всего, поступит на внутренний рынок Китая в конце 2020 года или в начале 2021 года.
REGNUM 10:47
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
Здоровье
Назван новый «апокалиптический» вирус
Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
Общество
Вывозной рейс из Лондона доставил 70 россиян в Петербург
Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Лондона прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.
ТАСС 17:33
Игры
Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077
Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58