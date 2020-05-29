Коронавирус
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Политика
Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян
Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета вчера в 08:14
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
Режим самоизоляции в Томской области продлят до 15 июня
По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня.
Вести.Ru 02:23
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс вчера в 13:02
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Piter.tv вчера в 09:50
Общество
В России за сутки выявили 8572 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 8572 новых случая коронавируса, общее число случаев заражения увеличилось до 387 623, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:37
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
Общество
25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 02:32
Общество
Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах
В Швейцарии настаивают, что проститутки должны будут работать в безопасных позах и по возможности носить маски.
Lenta.ru вчера в 12:59
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля в России
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства.
SpeedMe вчера в 23:45
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане
Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
Известия вчера в 16:00
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета вчера в 04:33
Общество
В Саратовской области зарегистрировали еще 94 случая коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигли 2 840 человек. За сутки инфекцию выявили у 94 человек.
Общественное мнение 02:10
Здоровье
О последствиях коронавируса для курильщиков рассказал нарколог
Коронавирус может заставить некоторых россиян бросить курить, заявил в беседе с радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев.
Live24 02:08
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств
Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM вчера в 13:47
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня.
REGNUM 03:19
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 27 мая в 11:29
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Общество
За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса
8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37