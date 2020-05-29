Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
Читать в источнике
Комментировать213

Подробнее о событии

Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла почти до 41%

RT на русском03:34

В России доля проблемных микрозаймов выросла до 40%

REGNUMвчера в 23:22

Более 40% бравших микрозаймы россиян в апреле просрочили выплаты

РИА Новости02:24

Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Lenta.ru01:53

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ00:54

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС02:36

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество

МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
3
Политика

Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян

Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
446
Здоровье

В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета вчера в 08:14
41
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
1,1K
Общество

Режим самоизоляции в Томской области продлят до 15 июня

По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня.
Вести.Ru 02:23
14
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс вчера в 13:02
84
Кино

Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм

Piter.tv вчера в 09:50
6
Общество

В России за сутки выявили 8572 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8572 новых случая коронавируса, общее число случаев заражения увеличилось до 387 623, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:37
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
2,5K
Общество

Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
44
Общество

25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 02:32
Происшествия

Лекарства для онкобольных нашли на свалке возле Сергиева Посада

Вести.Ru 03:05
6
Общество

Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах

В Швейцарии настаивают, что проститутки должны будут работать в безопасных позах и по возможности носить маски.
Lenta.ru вчера в 12:59
5
Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
137
Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля в России

«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства.
SpeedMe вчера в 23:45
3
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане

Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
4,4K
Армия и оружие

Армия получит 76 модернизированных Су-34

Известия вчера в 16:00
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
228
Общество

В Саратовской области зарегистрировали еще 94 случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигли 2 840 человек. За сутки инфекцию выявили у 94 человек.
Общественное мнение 02:10
787
Здоровье

О последствиях коронавируса для курильщиков рассказал нарколог

Коронавирус может заставить некоторых россиян бросить курить, заявил в беседе с радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев.
Live24 02:08
7
Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
180
Общество

США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств

Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM вчера в 13:47
23
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
1K
Армия и оружие

Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне

В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
56
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,2K
Общество

В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности

Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня.
REGNUM 03:19
14
Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 27 мая в 11:29
63
Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
13
Общество

За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса

8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
174
Как работают Яндекс.Новости?
Главное