Экономика
КоммерсантъВ России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%
Займы с просрочкой выплаты на 90 дней считаются проблемными. В целом на 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. (34,3% от всего портфеля), добавили в БКИ. Ранее «Эквифакс» сообщал о росте доли отказов по кредитам в апреле.
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с чего всё началось
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).РБКвчера в 23:00
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