Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов, говорится в отчете Бюро кредитных историй "Эквифакс". На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
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