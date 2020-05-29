На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).

с чего всё началось

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов, говорится в отчете Бюро кредитных историй "Эквифакс". На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.

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