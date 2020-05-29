Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
РБК28 мая в 23:00

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Эксперты дали советы должникам микрофинансовых организаций

Газета.Ru29 мая в 11:42

В России доля просроченных микрозаймов выросла почти до 41%

REGNUM29 мая в 05:12

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБК28 мая в 23:00

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС29 мая в 02:36

В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

РИА Новости29 мая в 02:24

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ29 мая в 00:54

В бюро кредитных историй рассказали о доле просроченных микрозаймов

Известия29 мая в 03:57
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Космос

Crew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС

REGNUM 10:23
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Транспорт

Участок железной дороги в Мурманской области пострадал от паводка

Движение приостановлено между станциями Выходной и Кола, рассказали в руководстве Октябрьской железной дороги.
Эхо Москвы 10:35
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Авто

Украинский автобус-вездеход наградили за дизайн и инновации

Автобус-вездеход Torsus Praetorian, разработанный украинской компанией Pulsar Expo и словацкой студией Werkemotion, наградили за выдающийся дизайн и инновации.
Motor 10:17
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском вчера в 11:49
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Футбол

«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным

РИА Новости 01:14
Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
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Шоу-бизнес

Плющенко опубликовал шуточный ролик с Рудковской

Несколько дней назад продюсер опубликовала шуточный ролик, на котором Плющенко якобы выставляет ее с чемоданами за дверь за то, что она чихнула.
ФАН 09:46
Армия и оружие

Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных

Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
Вечерний курьер 08:04
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Происшествия

В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков

Коммерсантъ вчера в 21:33
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
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Космос

В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска

Профиль 29 мая в 16:56
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Здоровье

Михаил Мурашко открыл новый инфекционный госпиталь в Уфе

Аургазинский вестник вчера в 05:46
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости 06:45
1,1K
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода

Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
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Футбол

«Милан» предпочтёт подписать Йовича, нежели Азмуна

«Милан» продолжает искать нового нападающего, и приоритетным вариантом остаётся подписание форварда мадридского «Реала» Луки Йовича, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 04:58
Общество

Городские службы оперативно устраняют последствия дождей в Москве

Москва 24 06:00
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Политика

Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
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Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
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Общество

В Крыму для приезжих отменили плату за их содержание в обсервации

В Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе для жителей других субъектов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины.
Life.ru 09:09
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Политика

МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

Москва расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД.
РИА Новости 08:51
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM вчера в 10:36
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Космос

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
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Авто

Acura представила седан Acura TLX нового поколения

Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 29 мая в 10:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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