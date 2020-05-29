На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).

с чего всё началось

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.

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