Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов, говорится в отчете Бюро кредитных историй "Эквифакс". На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
РБКвчера в 23:00

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Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

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Коммерсантъ00:54

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

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Россия планирует расширить свои базы в Сирии

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В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
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В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
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Руководство Lufthansa не исключает банкротства

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Тренер «Лестера» Роджерс сообщил, что переболел коронавирусом

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Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
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