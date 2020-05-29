На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).

с чего всё началось

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов, говорится в отчете Бюро кредитных историй "Эквифакс". На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,3K

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем «Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении. 171

Происшествия СК назвал сумму взятки, с которой задержали мэра Славгорода Как оказалось, бывшего сотрудника полиции задержали при получении двух миллионов рублей, которые ему под наблюдением оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД передал руководитель коммерческой формы. 28

Энергетика «Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". 572

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 69

Общество В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье, это остудит воздух до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. 14

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 827

Гаджеты OnePlus лишила свои смартфоны «рентгеновского зрения» Как сообщалось ранее, OnePlus 8 Pro — не единственное устройство с «рентгеновским зрением».

Экономика Заморозки лишили Кубань видов на рекордный урожай «Был прогноз, что потери урожая достигнут 70%, но надеемся, что при благоприятных погодных условиях они составят около 30%», — отметил на совещании заместитель губернатора Андрей Коробка. 8

Общество Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. 7,3K

Политика Россия планирует расширить свои базы в Сирии У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. 275

Происшествия В Миннеаполисе журналистов CNN арестовали в прямом эфире Освещавшие протесты в Миннеаполиса журналисты CNN были арестованы полицией прямо во время прямого эфира в 5 часов утра по местному времени (13:14 мск) 29 мая, следует из видео на сайте CNN. 4

Общество Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 3,3K

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3,1K

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 13

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 57

Общество Руководство Lufthansa не исключает банкротства Наблюдательный совет Lufthansa не исключает возможности банкротства как одного из вариантов выхода из нынешнего кризиса, если компании не удастся договориться с властями Германии и ЕС об условиях господдержки.