Экономика
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).РБКвчера в 23:00
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Общество
Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете
Депутат Московской городской думы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве, об этом он сообщил РБК.
РБК 06:30
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Политика
В МИД ФРГ подтвердили планы наложить санкции на россиян за «хакеров»
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что киберсанкции по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд ответственных за эту атаку лиц в Евросоюз.
Известия 06:48
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Общество
Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом.
RT на русском 03:34
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков и протестов
В Миннеаполисе, штат Миннесота, введен режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов из-за массовых беспорядков и протестов после известий о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.
Газета.Ru 04:23
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Кино
Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену
Поклонники Гарри Поттера были удивлены, обнаружив зашифрованную интимную сцену в финальных титрах третьей части франшизы о юном волшебнике.
Народные новости вчера в 08:48
Игры
Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru 01:46
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Piter.tv 06:42
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду
В Кирове выявлен очаг коронавируса в группе детского сада. Об этом сообщили в правительстве региона.
Российская газета 06:45
Политика
Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется.
RT на русском 06:48
Политика
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском вчера в 17:57
Футбол
Следующий сезон Ла Лиги начнется 12 сентября
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что начало следующего чемпионата Испании запланировано на 12 сентября.
Бомбардир.ру 07:14
Гаджеты
Смартфон Google, которого мы не получим. Отменённый Pixel 4a XL на фотографиях и неофициальных рендерах
Обновлено: появились фотографии задней крышки Pixel 4a XL, так что теперь можно говорить о дизайне отменённого смартфона с уверенностью.
iXBT.com 06:33
Футбол
Вернблум назвал свой самый главный гол за ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своем голе, который считает самым важным за время выступления в «армейском» клубе.
Metaratings 06:29
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
Политика
Лукашенко: Белоруссии не пришлось «деньги с вертолета разбрасывать»
Благодаря нынешнему развитию ситуации Минску "не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать", добавил он.
Московский Комсомолец 04:57
Игры
Общий тираж «Ведьмака» превысил 50 млн копий
По данным разработчика, общий тираж серии на всех платформах превысил 50 млн копий. На долю «Ведьмака 3» приходится 28 млн копий.
Чемпионат 06:41
Здоровье
В Роспотребнадзоре утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в России.
Профиль 27 мая в 07:24
Экономика
ФАС проверит сообщения о занижении закупочных цен на молоко
«В связи с поступающими в ведомство сообщениями о снижении закупочных цен у производителей сырого молока служба запросила информацию у крупнейших молокоперерабатывающих компаний», — говорится в заявлении.
REGNUM 07:03
Общество
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
Общество
Свыше 232 человек умерли от коронавируса в России за сутки
Жертвами опасной инфекции COVID-19 в нашей стране стали за прошедшие сутки более 230 человек. Об этом информирует ресурс стопкоронавирус.рф.
Evo-rus.com 07:01
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Футбол
Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями
Отмечается, Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу проводить игры чемпионата России с болельщиками.
Vprognoze.ru вчера в 11:43
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 27 мая в 11:07