Коронавирус
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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Общество
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:54
Здоровье
Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Здоровье
В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом
Первый случай смерти от коронавируса в Калининградской области зафиксировали 10 апреля. В госпитале умер 70-летний военный пенсионер.
Калининград.Ru 03:43
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Культура
Онлайн-расписание на неделю
Программа, рассчитанная на два месяца, включает в себя Zoom-премьеру Владислава Наставшева "Черновик", цифровой перформанс "CLOUDME" Марии Пацюк и Николая Мулакова, киберспектакль Семена Александровского "Брак", онлайн-адаптацию одного из самых известных проектов группы Rimini Protokoll "Call Cutta In A Box" и многое другое.
Коммерсантъ Weekend 01:00
Происшествия
В Прикамье скончались ещё трое пациентов с коронавирусом
Скончались пациенты в возрасте 24, 39 и 83 лет. Коронавирус у них выявлен посмертно.
REGNUM вчера в 04:05
Экономика
Минэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 12%
В апреле этого года ВВП России упал на 12%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Происшествия
Арестован бывший полицейский, пытавшийся обмануть Васю Воскреса
Арестован бывший полицейский, пытавшийся обмануть Васю Воскреса В Москве арестовали бывшего гендиректора столичной компании «Стройкомплект», а в прошлом сотрудника главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Владислава Шаповалова, обвиняемого в мошенничестве на $300 тыс. в отношении Станислава Воротникова — доверенного лица вора в законе Василия Христофорова (Васи Воскреса).
Коммерсантъ вчера в 16:11
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
На Кубани с 1 июня отдыхающих примут 200 здравниц
Буквально за три дня до старта курортного сезона - 2020 на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал окончательный реестр предприятий санаторно-курортного комплекса края, которым с первого июня при соблюдении всех условий разрешено возобновить работу.
Российская газета вчера в 07:43
Здоровье
Роскачество напомнило о калорийности алкоголя
В Роскачестве указали, что на празднике, где присутствует алкоголь, лучше всего выбирать сухое вино, чтобы не нанести вред организму, и употреблять данный напиток в умеренных количествах.
Наша версия 03:02
Происшествия
Имущество и.о. замглавы Хакасии арестовано в рамках дела о взятке
Имущество исполняющего обязанности замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки, арестовано, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:06
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Футбол
«Милан» заинтересован в приобретении Сердара Азмуна
Как сообщает источник, в услугах иранского нападающего заинтересовал «Милан». Отмечается, клуб уже начал переговоры с агентом футболиста.
Vprognoze.ru 03:40
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Ведомости вчера в 06:21
Общество
В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня.
REGNUM 03:19
Здоровье
75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
Kursk.com 02:41
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51