Коронавирус
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Общество
График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»
На «Яндекс.Картах» появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня.
Ведомости 02:42
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Биатлон
Польховский не станет новым тренером сборной России по биатлону
Президент СБР Владимир Драчёв в интервью информационному агентству ТАСС сообщил, что Валерий Польховский будет убран из предложенных кандидатур на пост главного тренера сборной России по биатлону.
LiveResult.Ru 27 мая в 10:25
Шоу-бизнес
Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Российская газета 04:41
Общество
В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом
Всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 4374 летальных исхода.
REGNUM 03:49
Путешествия
В Крыму не рассчитывают на приезд иностранных туристов в этом году
Крыму в нынешнем курортном сезоне не стоит рассчитывать на туристов из-за рубежа, считает глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
РИА Новости 01:41
Политика
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Piter.tv вчера в 01:42
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введения режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Общество
Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой
Говорит Москва вчера в 12:44
Космос
Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС
РЕН ТВ 27 мая в 17:06
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
В Курской области подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 29 мая 2020, 11:31 — REGNUM В Курской области 29 мая подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:31
Экономика
Ивановские предприниматели обвиняют власти региона и страны в отсутствии реальной помощи
Кроме отсутствия реальных мер поддержки представители малого и среднего бизнеса заявили о нарушениях законодательства со стороны надзорных органов при проведении внеплановых проверок.
Кстати.News 02:19
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Настасья Самбурская в новом образе Настасья не объяснила преображение, но вдобавок к снимку опубликовала видео в разделе Sтоrіеs в своем микроблоге.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Путешествия
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
Наука
Помочь в изучении тональных языков может не только музыка
Когнитивные нейробиологи из Китайского университета Гонконга узнали, что носители кантонского языка имеют особенное развитие гена ASPM, и они лучше воспринимают лексические тона – тонкие изменения уровня тона, определяющие значение слова.
Популярная механика вчера в 10:09
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru вчера в 18:21
Здоровье
В Липецкой области продлили ограничительный режим до 20 июня
В Липецкой области продлевается режим самоизоляции и масочный режим до 20 июня.
ГТРК Липецк 04:17
Общество
В Саратовской области зарегистрировали еще 94 случая коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигли 2 840 человек. За сутки инфекцию выявили у 94 человек.
Общественное мнение 02:10
Общество
Роспотребнадзор назвал новые правила работы кинотеатров
Функционирование кинотеатров может возобновиться только после принятия соответствующих решений властями субъектов России.
RuNews24.ru вчера в 05:40