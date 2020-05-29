Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
РБК28 мая в 23:00

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Эксперты дали советы должникам микрофинансовых организаций

Газета.Ru29 мая в 11:42

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБК28 мая в 23:00

В бюро кредитных историй рассказали о доле просроченных микрозаймов

Известия29 мая в 03:57

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС29 мая в 02:36

В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

РИА Новости29 мая в 02:24

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ29 мая в 00:54

В России доля просроченных микрозаймов выросла почти до 41%

REGNUM29 мая в 05:12
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Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

News.ru вчера в 20:38
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Футбол

ПСЖ выкупил Икарди у «Интера», контракт рассчитан до 2024 года

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Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
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Фигурное катание

Ковтун сравнил работу Тутберидзе и Орсера

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун сравнил методы тренерской работы Этери Тутберидзе и Брайана Орсера, под руководством которого теперь тренируется Евгения Медведева.
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
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Происшествия

Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

В прокуратуре пообещали дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей.
РБК 07:56
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Космос

Илон Маск: человечество может гордиться запуском Crew Dragon

По словам основателя SpaceX, запуск Crew Dragon стал первым шагом человечества на пути к программе по освоению Марса.
Новые Известия 02:55
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Армия и оружие

В Иране назвали главную цель своей политики в отношении США

«Наша стратегия в отношении США — завершение мести за кровь Сулеймани», — цитирует его Tasnim.
REGNUM 07:52
Происшествия

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Футбол

Гарай обвинил «Валенсию» во лжи

Евро-футбол.ру 07:46
Политика

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Происшествия

Во многих городах США ввели комендантский час из-за протестов

В результате во многих американских города были вынуждены ввести комендантский час.
Комсомольская правда 04:04
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

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REGNUM 01:36
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Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Транспорт

В Мурманской области размыло железнодорожные пути

Би-порт вчера в 12:50
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Гаджеты

Смартфон Honor Play 4 показали на рендерах

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Авто

Назван ТОП-5 самых быстрых серийных автомобилей в мире в 2020 году

Специалисты изучили мировой авторынок и составили рейтинг самых быстрых серийных автомобилей этого года.
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Футбол

Лионель Месси: «Футбол уже никогда не будет прежним»

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Политика

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Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
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Космос

Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
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Общество

Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня

Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
Парламентская газета 29 мая в 10:31
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Здоровье

Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор

Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости.
Live24 вчера в 04:44
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
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