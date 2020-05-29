Экономика
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
Читать в источнике
Оценить331
с чего всё началось
Ссуды с ранней просрочкой в статистику не попадают, но их количество тоже увеличилось, продолжает он: «Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд руб.». По данным «Эквифакса», на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд руб.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан за пикет в поддержку Ильи Азара у здания ГУ МВД Москвы
Митрохин сообщил, что вместе с ним задержаны еще два человека.
Эхо Москвы 05:37
Путешествия
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Футбол
Лигу чемпионов доиграют в формате «Финала четырёх» в Германии
Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia. Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх".
Pravda.Ru 04:58
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Происшествия
В Самарской области за сутки скончались двое мужчин с COVID-19
Самара, 29 мая 2020, 12:11 — REGNUM Двое мужчин 62-х и 64-х лет с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Самарской области.
REGNUM 05:11
Футбол
Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями
Отмечается, Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу проводить игры чемпионата России с болельщиками.
Vprognoze.ru вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Автоспорт
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Общество
В России втрое увеличат размер пособия по безработице
Частных предпринимателей причислили к категории граждан, имеющих право на получение максимального пособия по безработице.
Новые Ведомости вчера в 06:10
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Происшествия
В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского
По версии следствия, 28 мая старший участковый уполномоченный полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел на рынке поселка Параньга женщину, стоящую в очереди без маски.
РИА Новости 04:59
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM вчера в 02:39
Здоровье
Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Хоккей
Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ в третий раз подряд
ИА Красная Весна 27 мая в 00:42
Общество
Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса
Город отменяет массовые мероприятия до 16 июня. Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса.
Piter.tv 05:10
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Общество
Международный автогигант готовит массовые сокращения
Международный автогигант Renault анонсировал массовые сокращения сотрудников на фоне кризиса, охватившего автоотрасль из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:40
Армия и оружие
Военные водители празднуют 110 лет основания автомобильных войск
Российские автомобильные войска больше века доставляют важные грузы, медицинское оборудование и боеприпасы в любую точку страны и мира.
РЕН ТВ 00:44
Общество
3834 случая заболевания коронавирусом подтверждено в Калужской области
Ещё у 90 человек подтверждён коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Аргументы и Факты - Калуга 04:58
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Наука
Лёгкая форма коронавируса может сформировать иммунитет
Люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, могут ненадолго получить иммунитет к заболеванию.
News.ru вчера в 02:30
Футбол
Вернблум: в РПЛ играют жестко, поэтому приходилось соответствовать
Бывший хавбек московского ЦСКА Понтус Вернблум считает чемпионат России жестким, он признался, что ему приходилось соответствовать такому футболу.
РИА Новости 05:46
Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Происшествия
В Псковской области в реке обнаружили тело 15-летней девочки
РИА Новости вчера в 17:04