Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

Ссуды с ранней просрочкой в статистику не попадают, но их количество тоже увеличилось, продолжает он: «Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд руб.». По данным «Эквифакса», на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд руб.
РБКвчера в 23:00

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В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

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Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла почти до 41%

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В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ00:54

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБКвчера в 23:00
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В Липецкой области продлили ограничительный режим до 20 июня

В Липецкой области продлевается режим самоизоляции и масочный режим до 20 июня.
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

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РИА Новости 01:52
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Общество

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции

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РИА Новости 04:44
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Гаджеты

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Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

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РИАМО 05:47
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Президент Татарстана Минниханов заявил, что пойдет на третий срок

РИА Новости 05:55
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Twitter скрыл сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе

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Футбол

«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом в 2020 году

Портал Football Benchmark опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2020 году.
Газета.Ru 05:12
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В Москве началось строительство участка метро до аэропорта Внуково

В Москве началось строительство участка метро от станции метро "Рассказовка" до аэропорта Внуково.
Газета.Ru 04:55
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
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Общество

В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий

«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
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Армия и оружие

Иранские пограничники получили 100 морских катеров

Сто новых катеров переданы военно-морским силам Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в южном иранском портовом городе Бендар-Аббас 28 мая, сообщило информационное агентство Tasnim.
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Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
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Шоу-бизнес

В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
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Шоу-бизнес

Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни

Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
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Космос

В Роскосмосе рассказали о новой гипотезе происхождения Луны

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Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
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Транспорт

Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные

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Оставшаяся без денег Елена Воробей продает квартиру в Черногории

Юмористка и актриса Елена Воробей вынуждена продать свою квартиру на морском побережье в Черногории из-за кризиса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
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Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
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Боевик «Апгрейд» получит продолжение в виде сериала

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Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders

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REGNUM вчера в 23:52
Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
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