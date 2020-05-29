Экономика
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
Читать в источнике
Оценить331
с чего всё началось
Ссуды с ранней просрочкой в статистику не попадают, но их количество тоже увеличилось, продолжает он: «Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд руб.». По данным «Эквифакса», на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд руб.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Общество
В Липецкой области продлили ограничительный режим до 20 июня
В Липецкой области продлевается режим самоизоляции и масочный режим до 20 июня.
ГТРК Липецк 04:17
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
В Москве зафиксировали более 2,3 тысячи заразившихся коронавирусом
За сутки в Москве выявили 2332 случая заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:41
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 падает в цене до 530 долларов. По такой цене его можно будет купить в Китае
1 июня цена Xiaomi Mi 10 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти опустится до 530 долларов.
iXBT.com 05:14
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Происшествия
Полицейских, задержавших участников перестрелки, наградили за отвагу в Москве
Министр внутренних дел РФ генерал полиции России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении четырех сотрудников патрульно-постовой службы Южного округа столицы, которые задержали злоумышленников, устроивших перестрелку около жилых домов на Каширском шоссе, сообщается на сайте «МВД Медиа».
РИАМО 05:47
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе
Администрация соцсети Twitter скрыла сообщение президента США Дональда Трампа, в котором он комментирует беспорядки в Миннеаполисе.
RT на русском 04:51
Футбол
«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом в 2020 году
Портал Football Benchmark опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2020 году.
Газета.Ru 05:12
Транспорт
В Москве началось строительство участка метро до аэропорта Внуково
В Москве началось строительство участка метро от станции метро "Рассказовка" до аэропорта Внуково.
Газета.Ru 04:55
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru вчера в 01:24
Общество
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Армия и оружие
Иранские пограничники получили 100 морских катеров
Сто новых катеров переданы военно-морским силам Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в южном иранском портовом городе Бендар-Аббас 28 мая, сообщило информационное агентство Tasnim.
ИА Красная Весна 03:02
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Космос
В Роскосмосе рассказали о новой гипотезе происхождения Луны
Росбалт вчера в 03:25
Транспорт
Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Оставшаяся без денег Елена Воробей продает квартиру в Черногории
Юмористка и актриса Елена Воробей вынуждена продать свою квартиру на морском побережье в Черногории из-за кризиса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
NewInform вчера в 03:26
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Кино
Боевик «Апгрейд» получит продолжение в виде сериала
Продолжение выпустят в формате сериала, а не полнометражной картины. Создатели решили расширить сюжет и сделать его более детальным.
iReactor 03:44
Игры
Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders
Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26