Экономика
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов, говорится в отчете Бюро кредитных историй "Эквифакс". На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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с чего всё началось
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).РБКвчера в 23:00
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Газета.Ru 03:50
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Составлен рейтинг восстановления городов после коронавируса
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Мой Брянск 06:06
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РИА Новости 08:40
Транспорт
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Peterburg2.ru вчера в 12:23
Общество
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RT на русском 08:36
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Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
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Ведомости 27 мая в 16:50
Происшествия
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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
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Хоккей
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РИА Новости 06:29
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