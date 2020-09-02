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REGNUM
REGNUM

В России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам

Москва, 2 сентября 2020, 08:59 — REGNUM С 1% до 12% выросла в августе доля реструктуризированных долгов, приходящихся на кредитные карты.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты нашли у российских банков новую «проблемную зону» из-за пандемии

По оценкам АКРА, доля просроченной задолженности в розничном портфеле банков в 2020 году в среднем составляет 4,6%, что ниже показателей прошлого года. Ухудшение качества портфеля пока сглаживается ростом объемов кредитования и реструктуризацией.
РБК17:00
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Интерфакс

Аналитики предупредили банки о потере 600 млрд рублей из-за реструктуризации кредитов

Интерфакс01:19
REGNUM

В России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам

REGNUM01:59
ТАСС

АКРА ожидает дальнейший рост объема реструктуризаций кредитов россиянам

ТАСС17:32
Lenta.ru

У российских банков нашли новую «проблемную зону»

Lenta.ru22:22
Коммерсантъ

Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась с 1% до 12%

Коммерсантъ21:42
Известия

В России увеличилась доля реструктуризации по кредитным картам

Известия23:12
РБК

Эксперты нашли у российских банков новую «проблемную зону» из-за пандемии

РБК17:00

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

«DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC) и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года», — говорится в тексте.
Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет
Известия21:58
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В Приморском крае отдыхающих призвали покинуть побережье из-за урагана

В Приморском крае спасатели призвали отдыхающих срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», сообщается на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Известия22:54
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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РЖД начали тесты первых в России поездов с искусственным интеллектом

Москва, 2 сентября 2020, 10:11 — REGNUM Тестирование первых в России поездов с искусственным интеллектом, призванных минимизировать количество ЧП, которые связаны с человеческим фактором, начало АО «Российские железные дороги».
REGNUM03:11
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Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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Зверство и только: белорусские силовики избили фельдшера за помощь протестующим

Молодой минчанин Даниил, работающий фельдшером скорой помощи рассказал в видеоблоге о том, как вечером 10 августа он вместе с коллегами пытался помочь участникам акций протеста, избитым белорусскими ОМОНовцами.
Новые Известия31 августа в 05:26
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