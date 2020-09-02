В России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам
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Москва, 2 сентября 2020, 08:59 — REGNUM С 1% до 12% выросла в августе доля реструктуризированных долгов, приходящихся на кредитные карты.В источнике
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По оценкам АКРА, доля просроченной задолженности в розничном портфеле банков в 2020 году в среднем составляет 4,6%, что ниже показателей прошлого года. Ухудшение качества портфеля пока сглаживается ростом объемов кредитования и реструктуризацией.
РБК17:00
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