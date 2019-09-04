Продолжительности жизни в России у женщин выросла до 78,5 лет за семь месяцев, у мужчин – до 68,5 лет, рассказала журналистам на Восточном экономическом форуме глава Минздрава Вероника Скворцова.

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Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «РИА Новости».

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