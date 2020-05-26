Смертность в России людей в трудоспособном возрасте за три месяца 2020 года уже превысила показатель за этот же период в 2019 году, заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

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В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Интерфакс».

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