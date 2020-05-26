Здоровье
Lenta.ruВ России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Смертность в России людей в трудоспособном возрасте за три месяца 2020 года уже превысила показатель за этот же период в 2019 году, заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.Интерфакс05:21
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По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
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Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
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Россию обвинили в краже у Болгарии ее гордости — основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Lenta.ru 06:16
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Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru вчера в 09:06
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Роль Петра III в комедийном сериале «Великая» исполнил актер Николас Холт.
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Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
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Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
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Российская газета 05:45