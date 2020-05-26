Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ России выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Интерфакс».
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Брюн заявил о росте смертности в России в сравнении с прошлым годом

Смертность в России людей в трудоспособном возрасте за три месяца 2020 года уже превысила показатель за этот же период в 2019 году, заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Интерфакс05:21

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Смертность трудоспособного населения в РФ за три месяца превысила показатели 2019 года

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Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
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