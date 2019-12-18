Похожую статистику предоставил РБК вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов. «До конца 2019 года мы прогнозируем рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом почти на 1% в натуральном выражении и 7% в денежном», — сообщил он.

с чего всё началось

Объем рынка смартфонов по количеству проданных в 2019 году устройств вырос на 1 процент по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении рост составил 6,4 процента. Как отмечают ретейлеры, в среднем цена на смартфон за год увеличилась на одну тысячу рублей.

В России выросла средняя цена на смартфоны

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