Экономика
ФедералПрессВ России выросла средняя цена на смартфоны
Объем рынка смартфонов по количеству проданных в 2019 году устройств вырос на 1 процент по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении рост составил 6,4 процента. Как отмечают ретейлеры, в среднем цена на смартфон за год увеличилась на одну тысячу рублей.
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с чего всё началось
В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.РБКвчера в 22:00
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Общество
МЧС предупредило об опасности наводнения в Петербурге 18 декабря
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
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Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
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Футбол
Оздоев назвал 2019 год лучшим в карьере
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Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Общество
Госдума одобрила новые правила расселения аварийного жилья
Госдума во втором чтении приняла законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья.
Экономика
Evraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова столкнулась с проблемами при поставках угля в Европу через Украину, сообщает РБК со ссылкой на письмо директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило.
Авто
Модели Skoda Kamiq и Scala получили новый мотор
Чешский автомобильный бренд Skoda добавил новые моторы для популярных моделей Kamiq и Scala.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Общество
Москвичи захотели продать полученные по реновации квартиры
Четверть жителей Москвы, участвующих в программе реновации устаревшего жилого фонда, планируют продать выделенные городом новые квартиры и взамен купить другое жилье.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Трех участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе
Сотрудники ФСБ задержали еще трех подозреваемых в убийстве во время перестрелки в Ростовской области.
Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Хоккей
Свечников забросил чудо-гол из-за ворот в матче НХЛ
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Гаджеты
Российская компания выпускает телефон для военнослужащих
Компания Inoi представляет тонкий телефон в ударопрочном корпусом Inoi 244Z.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном между пограничниками двух стран произошло вооруженное столкновение.
Кино
Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года
Происшествия
Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Происшествия
Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.