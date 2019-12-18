Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ России выросла средняя цена на смартфоны

Объем рынка смартфонов по количеству проданных в 2019 году устройств вырос на 1 процент по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении рост составил 6,4 процента. Как отмечают ретейлеры, в среднем цена на смартфон за год увеличилась на одну тысячу рублей.
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с чего всё началось

Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.
РБКвчера в 22:00

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Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

РБКвчера в 22:00

Цены на смартфоны выросли в России

URA.Ruвчера в 23:22

Средняя цена смартфонов выросла в РФ

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Ретейлеры сообщили о росте средней цены смартфона

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В России выросла средняя цена на смартфоны

ФедералПресс01:08

Средняя цена смартфонов в России за год выросла на 1 тыс. рублей

Live2402:12

Средняя цена смартфона выросла на тысячу рублей

Соловей.Инфо03:28
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