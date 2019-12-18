В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.

с чего всё началось

Объем рынка смартфонов по количеству проданных в 2019 году устройств вырос на 1 процент по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении рост составил 6,4 процента. Как отмечают ретейлеры, в среднем цена на смартфон за год увеличилась на одну тысячу рублей.

В России выросла средняя цена на смартфоны

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