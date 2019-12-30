Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.

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С 1 января 2020 года в России повышаются акцизы на сигареты и табачные изделия. Налог на продукцию увеличился в среднем на 100-200 рублей. Акциз на сигареты и папиросы увеличился с 890 рублей до 1966 рублей за тысячу штук.

В России выросли акцизы на сигареты и табак

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