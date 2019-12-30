Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ России выросли акцизы на сигареты и табак

С 1 января 2020 года в России повышаются акцизы на сигареты и табачные изделия. Налог на продукцию увеличился в среднем на 100-200 рублей. Акциз на сигареты и папиросы увеличился с 890 рублей до 1966 рублей за тысячу штук.
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с чего всё началось

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
ТАССвчера в 16:11

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В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

ТАССвчера в 16:13

В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

Lenta.ruвчера в 16:35

В России начал действовать акциз на электронные сигареты и устройства нагревания табака

Эхо Москвы14:29

Электронные сигареты стали подакцизными, акциз на табак вырос

REGNUMвчера в 16:05

В России выросли акцизы на табачные изделия

ТК Звезда00:44

Сигареты подорожали в России

News.ruвчера в 17:51

Сигареты стали дороже с 1 января

Телеканал 360°вчера в 19:21
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Общество

Житель России оплатил лечение девочки из США в Краснодаре

News.ru 11:01
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
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«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

Lenta.ru 14:25
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
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Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере сообщил об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.
Евро-футбол.ру 13:26
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Цельное молоко поможет предотвратить ожирение

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Актуальные Новости вчера в 05:13
Футбол

Строительство академии Акинфеева завершится в 2021 году

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Sportbox.RU 15:00
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru вчера в 02:13
Общество

С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
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Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

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Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости 01:12
Гаджеты

Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S

Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.
RuNews24.ru 09:06
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru 12:13
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

В «Столото» отметили, что сумма выигрыша стала рекордной в истории российских государственных лотерей.
РБК 09:56
Футбол

Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли угодил в аварию, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов.
Матч ТВ 12:12
Политика

Сотрудники Sputnik в Эстонии уволились из-за давления властей

С 1 января 2020 года сотрудники эстонского бюро агентства "Спутник", которое принадлежит МИА "Россия сегодня", вынуждены были разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей.
Вести.Ru 10:55
Общество

С нового года появятся электронные трудовые книжки

С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности.
Красное знамя (г. Касли) 30.12.19 в 23:41
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.
SMINEWS в Подольске вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Бойфренд Ольги Бузовой получил травму на отдыхе в Куршевеле

Вчера 33-летняя Ольга Бузова всерьез заставила своих поклонников понервничать. Оказалась, избранник теледивы получил травму руки.
StarHit.ru 12:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

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РБК вчера в 01:00
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Коммерсантъ 00:18
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Происшествия

В Волгоградской области иномарка насмерть сбила семью с ребенком

РБК 13:15
Политика

Иракцы штурмуют посольство США в Багдаде

Pravda.Ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
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Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Общество

Москва перешла на раздельный сбор мусора

С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Российская газета 03:30
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
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