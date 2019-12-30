Общество
Татар-информВ России повысились акцизы на вино
С сегодняшнего дня в России повысятся акцизы на вино и винные изделия, сообщает «Интерфакс». В 2020-м ставка акциза на вина (кроме ликерных и игристых) составит 31 рубль за один литр, на игристые — 40 рублей за один литр.
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Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Политика
Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Кино
Стало известно о продолжении фильмов о Гарри Поттере
Журналисты из издания We Got This Covered узнали, что создатели фильмов о Гарри Поттере покажут продолжении фэнтези-истории.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Происшествия
В Ростовской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли в результате аварии в Ростовской области. Происшествие случилось в Тарасовском районе 1 января около 7:30.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Спорт
Норвежка Йохауг выиграла гонку на 10 километров на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на десять километров в рамках этапа многодневки "Тур де Ски", которая в настоящее время проходит в итальянском городке Тоблах.
Происшествия
Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить
В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал
Столько стоит разовый проезд в трамвае, автобусе или троллейбусе. Раньше жетон в метро стоил 45 рублей, а разовая поездка на автобусе — 40.
Политика
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, призвав их к единству
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в своем поздравлении с Новым годом к гражданам страны, призвав их к единству.
Происшествия
Четверо пострадавших: машина врезалась в столб в Петербурге
По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Политика
Помпео отложил визит в Узбекистан
Визит госсекретаря США Майкла Помпео, который был запланирован на 5-6 января, переносится на более поздний срок, передает "Интерфакс".
Фигурное катание
Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 в Сирии
Хоккей
Хоккеиста Малкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за драку в матче НХЛ
Российский хоккеист, нападающий "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин оштрафован на максимально возможную сумму за драку на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте лиги.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Здоровье
Совет о застолье без похмелья оказался мифом
Похмелье напрямую зависит от количества потребляемого алкоголя и времени, за которое он попадает в организм.