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ПРАЙМСтавки акцизов на крепкий алкоголь и пиво в России выросли с 1 января
Ставки акцизов на крепкий алкоголь в России выросли с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ. Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% с начала года увеличиваются на 4% по сравнению с предыдущим годом – до 544 рублей за литр.
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