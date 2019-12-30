Экономика
REGNUMВ России выросли акцизы на вино и шампанское
Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон о повышении акцизов на некоторые виды подакцизных товаров, в частности, на вино и шампанское, сообщает ИА REGNUM. Так, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр, а на шампанское — до 40 рублей за литр.
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Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Энергетика
Болгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»
С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока".
Космос
Мировая космонавтика подвела итоги 2019 года
Российская и мировая космонавтика в 2019 году пережила целую череду успехов и неудач. Главные из них вспоминают "Известия".
Политика
Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Политика
Россия стала председателем БРИКС
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
Здоровье
Кузбасские кардиохирурги спасли жизнь новорожденному новокузнечанину
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Шоу-бизнес
Бузова презентовала клип на песню «Мандаринка»
Спорт
Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА
Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не станет встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Экономика
Сбербанк создаст индекс Деда Мороза и Снегурочки
Сбербанк проанализирует более одного миллиарда транзакций своих клиентов и на основе этого составит индекс Деда Мороза и Снегурочки, передает ТАСС.
Экономика
В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Хоккей
Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало»
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей.
Общество
В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках
Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Амурской области пропал двухлетний мальчик
В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
Общество
«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья
Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики.
Шоу-бизнес
Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей
Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо после сведения татуировок
Сын звезды театра и кино Елены Яковлевой 27-летний Денис Шальных, который набил себе множество татуировок на лицо, решил избавиться от ошибок юности.
Политика
Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)
Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Армия и оружие
В ЛНР сбит украинский беспилотник
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.
Футбол
Коломейцев исключен из заявки «Локомотива» на сезон РПЛ
«Локомотив» убрал из заявки на сезон РПЛ полузащитника Александра Коломейцева. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.