Экономика

REGNUMREGNUMВ России выросли акцизы на вино и шампанское

Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон о повышении акцизов на некоторые виды подакцизных товаров, в частности, на вино и шампанское, сообщает ИА REGNUM. Так, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр, а на шампанское — до 40 рублей за литр.
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В России начинают действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы

ТАССвчера в 16:12

В России выросли акцизы на вино и шампанское

REGNUMвчера в 16:05

Закон о повышении ставок акцизов на вино вступил в силу

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Доходы от акцизов на спирт остаются в регионах

Парламентская газетавчера в 20:37

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ПРАЙМвчера в 17:30

Акцизы на пиво увеличились в РФ

News.ruвчера в 23:31
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

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Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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РБК вчера в 19:35
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РЕН ТВ 30.12.19 в 21:06
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Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

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Россия стала председателем БРИКС

В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
ТК Звезда вчера в 16:38
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Кузбасские кардиохирурги спасли жизнь новорожденному новокузнечанину

10 канал вчера в 05:47
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6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 05:00
Авто

В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Автоновости дня 30.12.19 в 06:50
Шоу-бизнес

Бузова презентовала клип на песню «Мандаринка»

Pravda.Ru 30.12.19 в 09:30
Спорт

Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА

Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не станет встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Коммерсантъ 30.12.19 в 22:27
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Экономика

Сбербанк создаст индекс Деда Мороза и Снегурочки

Сбербанк проанализирует более одного миллиарда транзакций своих клиентов и на основе этого составит индекс Деда Мороза и Снегурочки, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 15:05
Экономика

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
RT на русском вчера в 02:43
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Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости вчера в 10:55
Хоккей

Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

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Чемпионат вчера в 22:04
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
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В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
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«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья

Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики.
РИА Новости вчера в 19:44
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Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:21
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
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Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
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Сын звезды театра и кино Елены Яковлевой 27-летний Денис Шальных, который набил себе множество татуировок на лицо, решил избавиться от ошибок юности.
РЕН ТВ 29.12.19 в 19:54
Политика

Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)

Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
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Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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Армия и оружие

В ЛНР сбит украинский беспилотник

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.
REGNUM вчера в 05:53
Футбол

Коломейцев исключен из заявки «Локомотива» на сезон РПЛ

«Локомотив» убрал из заявки на сезон РПЛ полузащитника Александра Коломейцева. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Матч ТВ вчера в 02:09
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