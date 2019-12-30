Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон о повышении акцизов на некоторые виды подакцизных товаров, в частности, на вино и шампанское, сообщает ИА REGNUM. Так, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр, а на шампанское — до 40 рублей за литр.

В России выросли акцизы на вино и шампанское

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Космос Мировая космонавтика подвела итоги 2019 года Российская и мировая космонавтика в 2019 году пережила целую череду успехов и неудач. Главные из них вспоминают "Известия".

Политика Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Политика Россия стала председателем БРИКС В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.

Спорт Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не станет встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Экономика Сбербанк создаст индекс Деда Мороза и Снегурочки Сбербанк проанализирует более одного миллиарда транзакций своих клиентов и на основе этого составит индекс Деда Мороза и Снегурочки, передает ТАСС.

Общество В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо после сведения татуировок Сын звезды театра и кино Елены Яковлевой 27-летний Денис Шальных, который набил себе множество татуировок на лицо, решил избавиться от ошибок юности.

Общество В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.