Энергетика

АвторамблерАвторамблерВ России выросли цены на бензин

Бензин АИ-92 подорожал на 0,4% до 42,98 руб. за литр. Об этом сообщает в понедельник "Российская газета" со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Судя по этим данным, тем роста цен на топливо на российских АЗС увеличился в июне в несколько раз.
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В Томской области снова выросли оптовые цены на бензин

Московский Комсомолецвчера в 07:38

На большинстве АЗС в Москве подорожал бензин

РИА Новости22 июня в 08:29

Средние розничные цены на бензин в России выросли

Экономика сегодня22 июня в 04:43

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

ТАСС22 июня в 07:33

В России подорожал бензин на АЗС

Российская газета22 июня в 06:02

В России оценили рост цен на бензин

Lenta.ru22 июня в 07:47

Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

ФАН21 июня в 06:16
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Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

Для получения гражданства Черногории иностранные граждане должны инвестировать в недвижимость страны от € 250 тыс. и сделать благотворительный взнос в государственный фонд в размере € 100 тыс. Всего власти намерены выдать 2 тыс. "золотых паспортов", после чего программа будет закрыта.
Коммерсантъ вчера в 10:02
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Политика

Ветераны оценили парад Победы на Красной площади

Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 06:13
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Общество

Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

На портале правовой информации опубликованы поправки об изменении режима повышенной готовности в Башкирии во время пандемии.
News102.ru 03:57
12
Политика

Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
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Общество

Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета вчера в 14:35
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Общество

Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:51
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Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
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Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

135 заражений коронавирусом в Ростовской области выявили за сутки

По информации Роспотребнадзора на среду, 24 июня, за сутки в Ростовской области еще у 135 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
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Финансы

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
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Политика

Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы

"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.
Российская газета 07:39
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Общество

Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет

Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 23:58
5,2K
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге.
Деловое.ТВ вчера в 06:13
Общество

Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 07:16
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Гаджеты

Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса

Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны.
Ведомости 07:14
Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
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Авто

Представлен новый кроссовер Opel Mokka

Паркетник второго поколения стал первой серийной моделью бренда с новым оформлением передней части.
Авторевю 07:27
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Армия и оружие

В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 06:06
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Общество

Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение

Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
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Футбол

Главным арбитром матча «Динамо» – ЦСКА назначен Кирилл Левников

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Динамо" и ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 07:22
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело вчера в 04:34
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