Энергетика
АвторамблерВ России выросли цены на бензин
Бензин АИ-92 подорожал на 0,4% до 42,98 руб. за литр. Об этом сообщает в понедельник "Российская газета" со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Судя по этим данным, тем роста цен на топливо на российских АЗС увеличился в июне в несколько раз.
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Происшествия
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев.
РИА Новости 06:59
Политика
Путин поднял тост за будущие победы
Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 07:12
Общество
Кокорин прокомментировал ситуацию с Ефремовым
Отсидевший срок за драку футболист Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовом, ставшим участником ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек.
RT на русском 07:38
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Спорт
WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформ
Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с требованием к Конгрессу изучить отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не примет меры по своему реформированию.
Инфорос 08:24
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса
Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
Московский Комсомолец 08:27
Наука
Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом
По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет.
Lenta.ru 06:59
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Происшествия
Уголовное дело обвиняемого в растрате экс-главы «Русгидро» прекращено
Уголовное дело бывшего главы компании "Русгидро" Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено.
ТАСС 07:39
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06
Экономика
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
Газета.Ru 09:24
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Политика
Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина
Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
Авто
В сети показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
Гаджеты
Intel прокомментировала отказ Apple от процессоров x86
Как известно, пару дней назад Apple официально заявила, что переводит свои PC и ноутбуки на процессоры собственной разработки, хотя это и займёт время — порядка двух лет.
Игромания.ру 08:21
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:13
Здоровье
Мясников заявил о вреде чрезмерного увлечение ЗОЖ
Известный теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил о вреде моды на здоровый образ жизни.
Мойка78 07:50
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Развода не будет: Асмус и Харламов всех обманули
Ведущий Comment Out полагает, что Харламов и Асмус еще какое-то время будут морочить людям голову и отнекиваться, а сознаются в шутке лишь в июле, когда выпустят шоу с их участием, передает сайт «Комсомольской правды».
Экспресс газета 09:17
Общество
Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико
Центральный районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, признав его задержание законным.
РБК 08:36
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Игры
В ремейк игры Tony Hawk’s Pro Skater добавят новых скейтбордистов
В ремейке появится как минимум восемь новых спортсменов. А скейтеры из оригинальных игр будут состарены на 20 лет.
Чемпионат 08:01