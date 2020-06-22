Бензин АИ-92 подорожал на 0,4% до 42,98 руб. за литр. Об этом сообщает в понедельник "Российская газета" со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Судя по этим данным, тем роста цен на топливо на российских АЗС увеличился в июне в несколько раз.

В России выросли цены на бензин

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