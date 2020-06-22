Энергетика
АвторамблерВ России выросли цены на бензин
Бензин АИ-92 подорожал на 0,4% до 42,98 руб. за литр. Об этом сообщает в понедельник "Российская газета" со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Судя по этим данным, тем роста цен на топливо на российских АЗС увеличился в июне в несколько раз.
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Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM вчера в 17:02
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Происшествия
В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов
Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости вчера в 12:42
Общество
Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru вчера в 10:22
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru вчера в 23:06
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
Технологии
В Даркнете появилась база с миллионами данных пользователей Telegram
Появилось сообщение о выкладывании на одном из форумов Даркнета базы с несколькими миллионами пользователей мессенджера Telegram.
АБН вчера в 17:45
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество
Путин продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет
Семьям с детьми до 16 лет еще раз заплатят по 10 тысяч рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам.
URA.Ru вчера в 10:34
Общество
Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам внимательнее относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) во избежание чрезмерного облучения.
Известия вчера в 22:24
Политика
В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве
Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
Происшествия
В Ленинградской области задержали стрелявшего по лодке с людьми
Подозреваемого в покушении на убийство, стрелявшего из карабина по людям в лодке в Ленинградской области, задержали сотрудники полиции, 22 июня сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
ИА Красная Весна 22 июня в 03:52
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 00:07
Общество
Парад Победы начался в Чите на несколько минут раньше плана
Перенесённый из-за эпидемии коронавируса с 9 мая парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Чите.
Чита.Ру вчера в 20:42
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Общество
Семьи с детьми получат в июле новую выплату в 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Nord-News вчера в 10:39
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Эксперты сервиса avtocod.ru назвали несколько моделей на авторынке России, доставляющих мало проблем своим владельцам по технической части.
Тарантас Ньюс 22 июня в 03:05
Происшествия
В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек
Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
РИА Новости вчера в 23:26
Общество
Путин распространил налог на самозанятых для всей России
О решении распространить режим для самозанятых по всей России президент Владимир Путин заявил 23 июня в ходе обращения к народу.
Усолье.Инфо вчера в 21:00
Политика
Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем
Подчеркивается, что вопрос касается Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS и Системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Evo-rus.com вчера в 12:00
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 22 июня в 10:58
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46