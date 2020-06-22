Энергетика
АвторамблерВ России выросли цены на бензин
Бензин АИ-92 подорожал на 0,4% до 42,98 руб. за литр. Об этом сообщает в понедельник "Российская газета" со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Судя по этим данным, тем роста цен на топливо на российских АЗС увеличился в июне в несколько раз.
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Гаджеты
Смартфон Realme XT взорвался спустя сутки после покупки
В сети появилась информация о том, что смартфон Realme XT взорвался спустя сутки после покупки.
Ferra 07:30
Политика
Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран
Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
Политика
Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
РИА Новости 08:20
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
Хоккей
«Трактор» сыграет в Кубке Республики Башкортостан
„Трактор“ примет участие в Кубке Республики Башкортостан.
Первый областной вчера в 07:48
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Космос
NASA показало закаты на других планетах
Sibnet Новости 08:13
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:13
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Технологии
Microsoft Defender ATP защитит от вирусов Android-смартфоны
Microsoft презентовала антивирус Defender ATP. Предварительная версия защитит от вирусов Android-смартфоны.
Дни24 08:20
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина
Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
Происшествия
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев.
РИА Новости 06:59
Здоровье
В Воронеже 12 медиков глазной больницы заболели коронавирусом
В Воронежской областной офтальмологической больнице на улице Революции 1905 года коронавирусом заболели 12 медиков и двое сотрудников больницы, не работающих с пациентами.
Вести Воронеж 00:13
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович
Evo-rus.com 05:52
Гаджеты
Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц
Игромания.ру вчера в 15:34
Игры
Представлен релизный трейлер нового игрового проекта про Губку Боба
Vevby.ru вчера в 13:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Здоровье
74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com вчера в 01:23
Игры
Call of Duty: Mobile скачали уже больше 250 млн раз
Как сообщает ИгроМания, согласно отчетам аналитической компании Sensor Tower, менее чем за год условно-бесплатную мобильную игру в жанре шутера от первого лица Call of Duty: Mobile скачали более 250 млн раз.
CT news 06:06