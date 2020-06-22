Энергетика
Rambler News ServiceЦены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 22 июня, выросли на 9 копеек и составили 47,5 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации. Стоимость литра бензина Аи-92 за неделю увеличилась на 7 копеек и составила 43,22 руб. за литр.
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Рекорд побит, стоимость бензина АИ-95 выросла: чем это грозит розничным ценам
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