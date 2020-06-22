Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 22 июня, выросли на 9 копеек и составили 47,5 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации. Стоимость литра бензина Аи-92 за неделю увеличилась на 7 копеек и составила 43,22 руб. за литр.

Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек

Политика Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. 19

Общество Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда. 637

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 1

Общество Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от COVID-19 Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 39

Гаджеты Apple представила операционную систему iOS 14 Компания Apple представила обновлённую операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone. 202

Путешествия Ростуризм: все популярные курорты в России будут открыты к началу июля Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. 380

Экономика Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля. 16

Происшествия Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон В Астрахани соседка женщины, убившей и замуровавшей в бетон 12-летнего сына, рассказала о подозреваемой, сообщает "Пятый канал".

Авто В России за полгода стоимость автомобилей выросла на 3–7% По данным АЕБ, в мае дилерские центы передали клиентам 63 044 новых легковых автомобиля, а такой результат продаж оказался на 51,8% меньше, чем в мае 2019 года. 15

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 11