Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек

Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 22 июня, выросли на 9 копеек и составили 47,5 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации. Стоимость литра бензина Аи-92 за неделю увеличилась на 7 копеек и составила 43,22 руб. за литр.
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На большинстве АЗС в Москве подорожал бензин

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На сколько и почему в этом году подорожал бензин?

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Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
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Компания Apple представила обновлённую операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone.
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Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
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Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

Общее число зараженных в регионе – 3445 Еще 74 человека, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, выявили в Алтайском крае.
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В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ

В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru вчера в 09:32
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