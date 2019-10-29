Экономика

Рабочий путь (г. Смоленск)Рабочий путь (г. Смоленск)Как изменились цены на новостройки в Смоленске за 4 месяца

Например, в Саранске «квадрат» жаилья стал доступнее на 1,6 процента, в Пензе – на 2 процента, а в Улан-Удэ – на все 2,6. Что касается Смоленска, то наш город уютно расположился во второй половине рейтинга роста цен – 46-47 местах. Такой же показатель – плюс 1,4 процента – у Тольятти.
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки

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В России подскочили цены на новостройки

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Российская газетавчера в 04:56
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Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
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Газета.Ru 02:00
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Во время совместного заявления на пресс-конференции по итогам встречи Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, которые должны уважать все стороны.
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Lamborghini отозвал в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

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Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

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Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.
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Инвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились

С начала текущего года и по сентябрь вложения в покупке земель в Петербурге сократились с 360 до 154 миллионов долларов, сообщил РБК.
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Нейросети помогли спрогнозировать уровень озона в городах

Большинство нынешних моделей прогнозирования уровней озона в городе не используют искусственный интеллект и выдают результат иногда спустя только несколько часов.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

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