Экономика
Рабочий путь (г. Смоленск)Как изменились цены на новостройки в Смоленске за 4 месяца
Например, в Саранске «квадрат» жаилья стал доступнее на 1,6 процента, в Пензе – на 2 процента, а в Улан-Удэ – на все 2,6. Что касается Смоленска, то наш город уютно расположился во второй половине рейтинга роста цен – 46-47 местах. Такой же показатель – плюс 1,4 процента – у Тольятти.
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
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Экономика
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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
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