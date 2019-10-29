Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России выросли цены на новостройки

Больше всего цены выросли в Иркутске, Новосибирске и Перми.
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В России выросли цены на квартиры в новостройках

URA.Ru01:07

Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36

В России подскочили цены на новостройки

Lenta.ru00:13

Цены на новостройки выросли после перехода на систему эскроу-счетов

News.ruвчера в 07:59

В России выросли цены на новостройки

Говорит Москва00:24

После перехода на эскроу-счета цены на новостройки в России выросли на 4%

Накануне.Ruвчера в 06:06

Квартира мечты

Российская газетавчера в 04:56
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»

RT на русском вчера в 22:05
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась спустя 780 дней нахождения на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана составил 718 дней.
Инфорос 28 октября в 04:22
Общество

Названы российские регионы с самыми качественными дорогами

Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Здоровье

В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни

Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Национальное Аграрное Агентство 28 октября в 02:07
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Политика

В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
Газета.Ru 28 октября в 14:50
Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
РИА Новости 01:11
Киберспорт

Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года

Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
Матч ТВ 28 октября в 08:48
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 вчера в 05:21
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Здоровье

Компания BIOCAD опровергла миф о заразности псориаза

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и биотехнологическая компания BIOCAD опросили россиян, чтобы выяснить, как они относятся к больным псориазом.
NashGorod.ru вчера в 09:02
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 22:46
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления

Москва 24 28 октября в 12:58
Общество

«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»

Отток покупателей из гипермаркетов "Магнит" объясняет слабыми ассортиментом и промоакциями – они практически повторяют магазины у дома.
Ведомости вчера в 10:15
Хоккей

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Армия и оружие

Шойгу отметил боеспособность российской базы в Армении

«База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности», - сказал Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Давидом Тонояном.
ТК Звезда вчера в 11:40
Происшествия

Миллионершу убили, залили бетоном, оставили в холодильнике и обокрали

Залитый в бетон труп миллионерши нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда.
Lenta.ru вчера в 07:56
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Происшествия

Перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы загорелся автобус

РИА Новости 02:26
Шоу-бизнес

В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan 28 октября в 06:36
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Происшествия

В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Российская газета 02:32
Гаджеты

Samsung представил концепт нового складного смартфона

Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24
Экономика

Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
Ведомости вчера в 02:58
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