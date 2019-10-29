Экономика
Говорит МоскваВ России выросли цены на новостройки
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
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Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась спустя 780 дней нахождения на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана составил 718 дней.
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Здоровье
В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Политика
В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
Армия и оружие
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
Киберспорт
Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года
Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Здоровье
Компания BIOCAD опровергла миф о заразности псориаза
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и биотехнологическая компания BIOCAD опросили россиян, чтобы выяснить, как они относятся к больным псориазом.
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Общество
«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»
Отток покупателей из гипермаркетов "Магнит" объясняет слабыми ассортиментом и промоакциями – они практически повторяют магазины у дома.
Хоккей
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Армия и оружие
Шойгу отметил боеспособность российской базы в Армении
«База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности», - сказал Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Давидом Тонояном.
Происшествия
Миллионершу убили, залили бетоном, оставили в холодильнике и обокрали
Залитый в бетон труп миллионерши нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда.
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Происшествия
В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
Экономика
Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.