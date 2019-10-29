Больше всего цены выросли в Иркутске, Новосибирске и Перми.

В России выросли цены на новостройки

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Общество Названы российские регионы с самыми качественными дорогами Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.

Политика В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.

Армия и оружие На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

Общество РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.

Здоровье Компания BIOCAD опровергла миф о заразности псориаза Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и биотехнологическая компания BIOCAD опросили россиян, чтобы выяснить, как они относятся к больным псориазом.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.

Общество «Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы» Отток покупателей из гипермаркетов "Магнит" объясняет слабыми ассортиментом и промоакциями – они практически повторяют магазины у дома.

Армия и оружие Шойгу отметил боеспособность российской базы в Армении «База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности», - сказал Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Давидом Тонояном.