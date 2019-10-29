Экономика
URA.RuВ России выросли цены на квартиры в новостройках
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в новостройке в России выросла на четыре процента до 73,3 тысячи рублей.
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:16, Вашингтон
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru вчера в 11:29
Авто
В Skoda рассказали подробнее о новой Skoda Octavia
В салоне новой Skoda Octavia есть десятидюймовый экран, сидения с функцией массажа и вентиляцией, а также проекционный экран.
Tvoe-avto.com вчера в 06:56
Политика
Путин в Венгрии может обсудить проблемы на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ситуацию на Украине.
News.ru 07:00
Общество
Песков прокомментировал гарантии по закону об амнистии капиталов
Президиум Верховного суда РФ разъяснил в среду, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.
РИА Новости 06:47
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 01:59
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Общество
Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Политика
В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:58
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Происшествия
В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами
По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.
Lenta.ru 07:05
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Армия и оружие
Турция может расширить зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган
Турция при необходимости может расширить зону безопасности на севере Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика Сегодня 06:52
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году.
Комсомольская правда вчера в 19:05
Политика
Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезло несколько фраз
В стенограмме июльского разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, отсутствует несколько важных фраз и слов.
Lenta.ru 05:01
Путешествия
Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны 28 октября в 08:36
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета 05:44
Политика
В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент
Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Inc-news.ru 01:42
Общество
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда
Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
Российская газета 06:02
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия
В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
RT на русском 05:16
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Футбол
Шюррле может завершить карьеру в конце сезона
Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
Евро-футбол.ру 06:20
Здоровье
Врач объяснил, почему черный хлеб вреднее белого
ФедералПресс 02:03
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Политика
МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter.
РИА Новости 03:44
Общество
Университет снимал отпечатки пальцев школьников без ведома родителей
По информации "Коммерсанта", сотрудники университета делают это в рамках профориентационного теста, ссылаясь на дерматоглифику - учение, определяющее характер и судьбу по отпечаткам пальцев.
Новые Известия 03:55