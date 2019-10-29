Экономика
URA.RuВ России выросли цены на квартиры в новостройках
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в новостройке в России выросла на четыре процента до 73,3 тысячи рублей.
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
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Происшествия
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
Политика
Турция пристыдила США за признание геноцида армян
Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Армия и оружие
В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли
В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Армия и оружие
Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Общество
Для 252 российских вузов повысили минимальные баллы ЕГЭ
Минобрнауки РФ установило для 252 подведомственных вузов минимальные баллы ЕГЭ выше, чем их определяет Рособрнадзор.
Авто
Полиция Монголии приобрела внедорожники Lada 4x4
Напомним, весной 2019 года в Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA.
Армия и оружие
В Золотом началось разведение сил
В пресс-центре украинской Операции объединенных сил подтвердили, что в 12 часов в Золотом с обеих сторон начался процесс разведения сил.
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Происшествия
В Кургане определили наказание бывшему начальнику зауральских колоний
Прокурор Алексей Киселев просил отправить экс-главу УФСИН в колонию на семь лет, оштрафовать его на два миллиона рублей и лишить звания полковника.
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Авто
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах
Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.