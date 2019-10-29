Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в новостройке в России выросла на четыре процента до 73,3 тысячи рублей.

В России выросли цены на квартиры в новостройках

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