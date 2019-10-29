Экономика
Говорит МоскваВ России выросли цены на новостройки
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Хоккей
«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова
«Каролине» удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю российского форварда Андрея Свечникова.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Культура
Первый канал исказил сюжет известной компьютерной игры и назвал ее «зомбирующей»
В эфире вечерней программы «Время» на Первом канале вышел сюжет о популярной во всем мире игре Call of Duty.
Культура
Игорь Крутой и Андрей Смирнов придут в «Вечерний Ургант»
В понедельник в студию Первого канала придут Дима Билан, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене и режиссер Андрей Смирнов, который представит свой новый фильм "Француз".
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Происшествия
В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября, в ходе которого ультрас украинского клуба пели песни оскорбительного содержания про президента России Владимира Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба". - прим. ред.).
Происшествия
В Твери перевернулась маршрутка, есть пострадавшие
ДТП произошло по дороге на Литвинки. Около 10:00 30 октября в Твери на улице Димитрова перевернулась маршрутка.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
По версии следователей СУ СКР, напомним, мужчина изнасиловал дочь трижды, еще пять раз совершал с ней действия сексуального характера против ее воли.
Экономика
Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%
Аномалия в Приморье В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение.
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
Кино
HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
Здоровье
В Великом Новгороде приостанавливает работу клиника «Полимедика»
В Великом Новгороде приостанавливает работу частная поликлиника «Полимедика». Об этом сообщило руководство клиники через социальную сеть.
Футбол
Игрок «Спартака» рассказал о тренировках нового наставника Тедеско
Ранее сообщалось, что Мельгарехо поделился мыслями о будущем в составе столичного клуба.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Футбол
Марадона следил за игрой своей команды, сидя на троне
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Армия и оружие
Две ракеты упали на военную базу США в Ираке
«Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», — сообщает канал.