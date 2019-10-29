Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России выросли цены на новостройки

Больше всего цены выросли в Иркутске, Новосибирске и Перми.
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Цены на новостройки выросли после перехода на систему эскроу-счетов

News.ruвчера в 07:59

В России выросли цены на новостройки

Говорит Москва00:24

В России подскочили цены на новостройки

Lenta.ru00:13

В России выросли цены на квартиры в новостройках

URA.Ru01:07

Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36

После перехода на эскроу-счета цены на новостройки в России выросли на 4%

Накануне.Ruвчера в 06:06

Квартира мечты

Российская газетавчера в 04:56
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Хоккей

«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова

«Каролине» удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю российского форварда Андрея Свечникова.
REGNUM 00:36
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Культура

Первый канал исказил сюжет известной компьютерной игры и назвал ее «зомбирующей»

В эфире вечерней программы «Время» на Первом канале вышел сюжет о популярной во всем мире игре Call of Duty.
Lenta.ru 03:29
Культура

Игорь Крутой и Андрей Смирнов придут в «Вечерний Ургант»

В понедельник в студию Первого канала придут Дима Билан, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене и режиссер Андрей Смирнов, который представит свой новый фильм "Француз".
ИА InterMedia 27 октября в 15:18
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия

В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Российская газета 02:32
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.
Газета.Ru 00:15
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября, в ходе которого ультрас украинского клуба пели песни оскорбительного содержания про президента России Владимира Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба". - прим. ред.).
ИА Новороссия 01:32
Происшествия

В Твери перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

ДТП произошло по дороге на Литвинки. Около 10:00 30 октября в Твери на улице Димитрова перевернулась маршрутка.
Tverigrad.ru 03:10
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Происшествия

Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке

По версии следователей СУ СКР, напомним, мужчина изнасиловал дочь трижды, еще пять раз совершал с ней действия сексуального характера против ее воли.
Регион 64 03:50
Экономика

Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

Аномалия в Приморье В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение.
РБК 02:32
Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Кино

HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

RT на русском вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Происшествия

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Здоровье

В Великом Новгороде приостанавливает работу клиника «Полимедика»

В Великом Новгороде приостанавливает работу частная поликлиника «Полимедика». Об этом сообщило руководство клиники через социальную сеть.
Новгород.ру 02:35
Футбол

Игрок «Спартака» рассказал о тренировках нового наставника Тедеско

Ранее сообщалось, что Мельгарехо поделился мыслями о будущем в составе столичного клуба.
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Футбол

Марадона следил за игрой своей команды, сидя на троне

Sport24.ru 03:16
Армия и оружие

Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
Армия и оружие

Две ракеты упали на военную базу США в Ираке

«Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», — сообщает канал.
ФАН 28 октября в 19:02
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