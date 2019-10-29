Больше всего цены выросли в Иркутске, Новосибирске и Перми.

В России выросли цены на новостройки

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Армия и оружие WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.

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Футбол Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября, в ходе которого ультрас украинского клуба пели песни оскорбительного содержания про президента России Владимира Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба". - прим. ред.).

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Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.