После перехода застройщиков на новую систему финансирования строительства с применением эскроу-счетов средняя стоимость квадратного метра жилья по стране выросла на 4%.

В России выросли цены на первичном рынке жилья

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