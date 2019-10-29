Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ России выросли цены на первичном рынке жилья

После перехода застройщиков на новую систему финансирования строительства с применением эскроу-счетов средняя стоимость квадратного метра жилья по стране выросла на 4%.
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В России выросли цены на квартиры в новостройках

URA.Ru01:07

В России выросли цены на новостройки

Свободная Пресса01:50

После перехода на эскроу-счета цены на новостройки в России выросли на 4%

Накануне.Ruвчера в 06:06

Готовьте кошелек

Российская газетавчера в 13:23

Цены на новостройки выросли после перехода на систему эскроу-счетов

News.ruвчера в 07:59

Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36

В России подскочили цены на новостройки

Lenta.ru00:13
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Происшествия

Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемого в изготовлении СВУ подростка

«Московский городской суд не стал продлевать срок стражи моему подзащитному, освободил его из СИЗО в зале суда и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 февраля», — приводит его слова агентство.
Известия 10:27
Шоу-бизнес

Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак

Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru 03:32
Политика

Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в станице Луганской.
RT на русском 09:47
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Общество

Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

Известного политика жестоко избили в Иркутской области

Известного иркутского политика избили неизвестные.
Пятый канал вчера в 09:50
Общество

Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей

Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Экономика

Минэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России

Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России.
Daily Storm 28 октября в 22:56
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24
Здоровье

Названы симптомы рака, проявляющиеся за пять лет до недуга

Врачи озвучили первые признаки рака, которые появляются за 5 лет до проявления этой болезни, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на портал oane.ws.
Московский Комсомолец 28 октября в 00:26
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Общество

Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Армия и оружие

В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты

Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Inc-news.ru 08:04
Политика

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Происшествия

В Лефортовском тоннеле затруднено движение из-за возгорания автомобиля

RT на русском 10:01
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на юге Москвы

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла на юге Москвы, погибли два человека.
ТАСС 09:11
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Футбол

Моуринью решил стать наставником «Арсенала»

Телеканал 360° 09:38
Происшествия

Дело о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси закрыли

РИА Новости 08:29
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