Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ России выросли цены на первичном рынке жилья

После перехода застройщиков на новую систему финансирования строительства с применением эскроу-счетов средняя стоимость квадратного метра жилья по стране выросла на 4%.
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В России выросли цены на квартиры в новостройках

URA.Ru01:07

Цены на новостройки выросли после перехода на систему эскроу-счетов

News.ruвчера в 07:59

В России подскочили цены на новостройки

Lenta.ru00:13

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Российская газетавчера в 13:23

В России выросли цены на новостройки

Свободная Пресса01:50

Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36

После перехода на эскроу-счета цены на новостройки в России выросли на 4%

Накануне.Ruвчера в 06:06
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Футбол

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru 18:19
Армия и оружие

Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади

РБК 18:21
Общество

В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM 15:10
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Происшествия

Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

REGNUM 19:09
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru 14:37
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер 28 октября в 04:53
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Гаджеты

До конца 2020 года в Южной Корее начнётся массовое производство памяти ReRAM

WeeBit Nano Как заявляют в WeeBit Nano, некий южнокорейский лидер полупроводникового производства готов начать массовый выпуск памяти ReRAM (или продуктов с памятью ReRAM в виде встраиваемых массивов) ещё до конца 2020 года.
3DNews 02:23
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Авто

Renault выпустит новый седан длиной менее 4 метров

Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Автоновости дня 09:31
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Здоровье

Тюменскую рыбу уничтожили в Югре из-за гаффской болезни

NashGorod.ru 09:35
Общество

Twitter запретит политическую рекламу

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
Известия 18:15
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Футбол

«Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании

Вести.Ru 19:03
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия 16:01
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Ридус вчера в 17:35
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
Армия и оружие

Норвегия оценила мощь России во время военной операции

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что операция России в Северной Атлантике демонстрирует ее военную мощь.
Lenta.ru 12:43
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Авто

Skoda рассказала о новой Octavia

Четвертое поколение Skoda Octavia выросло в размерах — оно длиннее и шире своего предшественника.
SpeedMe вчера в 03:38
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Гаджеты

Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen

В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
OAnews 17:00
Здоровье

Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин

Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Московский Комсомолец 11:28
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra вчера в 10:39
Армия и оружие

«Князь Владимир» впервые провел пуск ракеты «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") провела пуск баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 22:36
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