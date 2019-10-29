После перехода застройщиков на новую систему финансирования строительства с применением эскроу-счетов средняя стоимость квадратного метра жилья по стране выросла на 4%.

В России выросли цены на первичном рынке жилья

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

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Авто Skoda рассказала о новой Octavia Четвертое поколение Skoda Octavia выросло в размерах — оно длиннее и шире своего предшественника.

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