Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Так, гречневая крупа за неделю подорожала на 480 рублей, до 39 759 рублей за тонну.

с чего всё началось

ТАСС со ссылкой на российских экспертов сообщает о росте оптовых цен на гречку и рис. Сообщается, что заметнее всего удорожание импортного риса - на 20%. Отечественный рис продается по цене 31185 рублей за тонну, 6 марта цена была 30800 рублей за тонну.

В России выросли оптовые цены на гречку и рис

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