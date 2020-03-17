Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ России выросли оптовые цены на гречку и рис

ТАСС со ссылкой на российских экспертов сообщает о росте оптовых цен на гречку и рис. Сообщается, что заметнее всего удорожание импортного риса - на 20%. Отечественный рис продается по цене 31185 рублей за тонну, 6 марта цена была 30800 рублей за тонну.
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с чего всё началось

Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти

Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Так, гречневая крупа за неделю подорожала на 480 рублей, до 39 759 рублей за тонну.
Интерфаксвчера в 05:42

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Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти

Интерфаксвчера в 05:42

Эксперты отмечают рост оптовой стоимости гречки и риса

ТАССвчера в 13:22

Оптовые цена на гречку и рис в России снова начали расти

News.ruвчера в 05:59

В России поползли вверх оптовые цены на гречку и рис

Росбалтвчера в 08:33

Оптовые цены на гречку и рис в России пошли вверх

Эхо Москвывчера в 14:01

В России выросли оптовые цены на гречку и рис

Московский Комсомолецвчера в 13:37

Оптовики поднимают цены на гречку и рис в России. Розница ждать себя не заставит

Интересантвчера в 06:15
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Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали о коронавирусе

Дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины рассказали о методах борьбы с коронавирусом.
Актуальные Новости 02:36
Происшествия

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП

В результате автокатастрофы погиб многократный призер чемпионата Украины по боксу Дмитрий Лисовой.
Известия вчера в 17:49
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Вокруг ТВ 16 марта в 12:44
Экономика

Forbes представил рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes составил собственный рейтинг надежных российских банков.
Известия вчера в 09:13
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Здоровье

В Тверской области выявлено 2 заболевших коронавирусом

В Тверской области по состоянию на 17 марта подтверждены 2 первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
НашеМедиа вчера в 11:54
Общество

Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
АБН 00:48
Политика

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Газета.Ru 02:59
Происшествия

В Екатеринбурге коронавирус подтвердился еще у пяти человек

В Екатеринбурге стало известно еще о пяти случаях заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 02:28
Политика

Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус

Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Компания 02:15
Общество

Врач назвал продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу

Специалисты Испанской академии питания и диетологии пояснили, что пища сама по себе не предотвращает коронавирус и, конечно, не лечит от него, но механизмы защиты и реагирования на инфекцию, а также способность организма к восстановлению, тесно связаны с питанием.
Российская газета 01:07
Хоккей

«Салават Юлаев» рассказал, что делать с билетами на матч с «Ак Барсом»

Хоккейный «Салават Юлаев» выступил с заявлением о возможном возврате билетов на матчи с казанским «Ак Барсом», которые должны были состояться 22 и 24 марта в «Уфа-Арене».
Уфа1.ру вчера в 05:03
Общество

Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок

Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
КТВ-Луч вчера в 13:55
Политика

Путин призвал укреплять долю среднего класса в России

Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политическая Экспертиза 02:45
Хоккей

В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока

RT на русском 01:31
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
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