Экономика

ИА СИА-ПрессИА СИА-ПрессВ России выросли пенсии по старости

В России с 1 января 2020 года выросли пенсии по старости на почти семь процентов.
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Прогнозы года: Каким будет размер пенсий в Карелии

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