Экономика
ИА СИА-ПрессВ России выросли пенсии по старости
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Армия и оружие
СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака
В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Хоккей
Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидно
Мифтахова зачем-то бросили на два матча за сутки, а затем словно бы разочаровались.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Наука
Определен напиток, снижающий кровяное давление
Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Спорт
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
Хоккей
Ковальчук стал игроком «Монреаль Канадиенс»
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Футбол
Бенито стал частью киевского «Динамо»
Армия и оружие
Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке
СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Политика
Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил соболезнования в связи с убийством главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл» в Кубке Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал крупную победу над выступающим в Лиге 2 клубом «Порт Вэйл» — 4:1. В составе победителей отличилисьАлександр Зинченко, Серхио Агуэро, Тейлор Харвуд-Беллис и Фил Фоден.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Технологии
Фотогалерея дня: зеркальная камера Nikon D780
Источник опубликовал серию изображений, дающих полное представление о внешнем виде камеры Nikon D780.
Политика
Лукашенко назначил нового министра экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Политика
Помпео обсудил с Нетаньяху и Чавушоглу ситуацию вокруг Ирана и Ирака
Госсекретарь США Майкл Помпео затронул в субботу в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Ираке, а также действия Ирана в регионе.
Общество
Брачный возраст в России могут скорректировать
Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, цель которого скорректировать минимальный возраст для вступления в брак и уточнить основания, на которых несовершеннолетние могут вступить в брак.
Спорт
В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Курц предложил Вашингтону и Тегерану договориться в Вене
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Футбол