Экономика
ИА СИА-ПрессВ России выросли пенсии по старости
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Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Хоккей
Назван состав сборной России на игру с Швецией на МЧМ-2020
Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на полуфинальную игру МЧМ-2020 с Швецией.
Армия и оружие
НАТО приостановил работу миссии в Ираке
Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Экономика
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границ России
Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Политика
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Происшествия
Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург
Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Политика
На Украине Зеленского признали одним из самых влиятельных людей в мире
Армия и оружие
Новую подлодку «Князь Владимир» сдадут ВМФ в первой половине 2020 года
ВМФ РФ получит подлодку «Князь Владимир» в первой половине 2020 года. Такой информацией поделились в оборонно-промышленном комплексе России.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Происшествия
В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках
Следственный комитет начал доследственную проверку из-за конфликта в Уссурийске между стоматологом и родителями малолетнего ребенка, которому отказали в помощи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.