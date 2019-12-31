В России с 1 января 2020 года выросли пенсии по старости на почти семь процентов.

В России выросли пенсии по старости

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg.

Происшествия Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.

Армия и оружие НАТО приостановил работу миссии в Ираке Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Экономика С 1 января изменились правила расчета зарплаты Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты.

Политика NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Политика Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике «Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.

Происшествия Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".

Шоу-бизнес 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой "Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.