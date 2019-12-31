Экономика

ИА СИА-ПрессИА СИА-ПрессВ России выросли пенсии по старости

В России с 1 января 2020 года выросли пенсии по старости на почти семь процентов.
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Подробнее о событии

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

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RT на русском31.12.19 в 21:58

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

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Российская газета31.12.19 в 16:20

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
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Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg.
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Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
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Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
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Назван состав сборной России на игру с Швецией на МЧМ-2020

Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на полуфинальную игру МЧМ-2020 с Швецией.
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Армия и оружие

НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
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Над Россией пройдет метеорный дождь

РИА Новости вчера в 10:35
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Экономика

С 1 января изменились правила расчета зарплаты

Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты.
Pravda.Ru вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет

Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у границ России

Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Lenta.ru 06:20
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
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Происшествия

Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Lenta.ru 03:11
Политика

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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Политика

Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:42
Армия и оружие

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
РИА Новости 07:13
Спорт

WADA определило размер взноса для России на 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Ведомости 08:09
Происшествия

Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург

Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".
РИА Новости 07:49
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru вчера в 12:50
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На Чукотке обнаружили тело сноубордиста, пропавшего после лавины

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На Украине Зеленского признали одним из самых влиятельных людей в мире

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Армия и оружие

Новую подлодку «Князь Владимир» сдадут ВМФ в первой половине 2020 года

ВМФ РФ получит подлодку «Князь Владимир» в первой половине 2020 года. Такой информацией поделились в оборонно-промышленном комплексе России.
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Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
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47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
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Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи

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В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за конфликта в Уссурийске между стоматологом и родителями малолетнего ребенка, которому отказали в помощи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
РИА Новости вчера в 20:34
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