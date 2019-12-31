Экономика

ИА СИА-ПрессИА СИА-ПрессВ России выросли пенсии по старости

В России с 1 января 2020 года выросли пенсии по старости на почти семь процентов.
Читать в источнике
Комментировать252

Подробнее о событии

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город24вчера в 15:59

В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие

Ветеран РВСН рассказал о принципе работы «ядерной кнопки»

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Юрий Чмутин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как устроен принцип работы «ядерной кнопки».
REGNUM 08:56
Происшествия

В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
ТАСС 08:18
Автоспорт

Врач назвал Шумахера человеком, сильно отличающимся от прежнего

Напомним, что 29 декабря 2013 года Шумахер получил серьезное повреждение головы после скоростного спуска на горных лыжах.
Вести.Ru 08:04
Армия и оружие

НАТО приостановила миссию в Ираке

Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
РЕН ТВ 06:35
Энергетика

«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
РИА Новости вчера в 08:46
Хоккей

Швеция — Россия 2:3 (2-й период)

Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
РИА Новости 09:45
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Хоккей

Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину»

Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан первой звездой матча НХЛ между "Кэпиталз" и "Каролиной Харрикейнз", в котором помог одержать победу столичному клубу, второй и третьей звездами признаны еще двое россиян - Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.
РИА Новости 02:16
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости вчера в 11:45
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru 05:59
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Lenta.ru 07:17
Армия и оружие

В ЛНР сбит ударный беспилотник ВСУ

REGNUM 07:48
Общество

Порошенко отдыхает на Сейшелах на фешенебельной яхте

Rusvesna.su 02:48
Общество

Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото

Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.
7Дней.ру 05:00
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Политика

Главы МИД Ирана и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
ТК Звезда 07:46
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Российская газета 05:32
Политика

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
РИА Новости вчера в 08:36
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru 09:29
Происшествия

В Махачкале задержали общественников, которые осматривали площадь

Черновик 04:35
Армия и оружие

Помпео предостерёг Иран от ответных мер против США

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео предостерег Иран от принятия ответных мер против США после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
REGNUM 09:32
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Политика

Астролог предсказал основные события в России на 2020 год

Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».
Ридус 04:29
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Политика

Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»

Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Происшествия

Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Lenta.ru 09:28
Кино

Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»

В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Культуромания вчера в 05:36
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру вчера в 19:59
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости вчера в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное