Экономика
АиФ ВладивостокПутин выполнил обещание: с 1 января пенсии увеличились
Рост ежемесячных выплат пенсионерам составил 6,6 процентов и затронул более 30 миллионов пожилых россиян. Средний размер страховой пенсии увеличился с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
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Армия и оружие
В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани
Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Футбол
Нападающий «Витесса» Рой Беренс: Слуцкий отобрал у меня год футбола
Политика
Тысячи людей собрались в Багдаде почтить память Касема Сулеймани
Тысячи скорбящих людей собрались в Багдаде перед началом церемонии прощания и похорон убитого иранского генерала Касема Сулеймани, замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и других военных, погибших в результате авиаудара США в Ираке, 4 января сообщает Reuters.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Армия и оружие
НАТО приостановила миссию в Ираке
Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Кино
Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля
Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Армия и оружие
Ветеран РВСН рассказал о принципе работы «ядерной кнопки»
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Юрий Чмутин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как устроен принцип работы «ядерной кнопки».
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Хоккей
Швеция — Россия 2:3 (2-й период)
Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
Футбол
Трансферная зима РПЛ. Чалова и Азмуна ждут в Англии
Чалов в АПЛ Претенденты: «Челси», «Брайтон», «Кристал Пэлас» Источники: Sky Sports, Goal.com, Standard.co.uk, The Sun Хотя нынешний сезон складывается для форварда ЦСКА далеко не так успешно, как предыдущий, по итогам которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (в нынешнем первенстве — всего 5 голов в 19 матчах), к нему сохраняется живой интерес в Англии.
Киберспорт
True Sight о финале The International 2019 покажут 28 января в Берлине
Valve объявила дату выхода True Sight о финале The International 2019.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Футбол
15-летний футболист побил рекорд Неймара
Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Неймару, который в 2008 году принял участие в турнире в возрасте 15 лет и 11 месяцев.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Общество
Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Политика
Путин и Макрон обсудили гибель иранского генерала Сулеймани
Востоковед: войну с Ираном начать некому «С обеих сторон выскaзaнa озaбоченность в связи с гибелью комaндующего Силaми специaльного нaзнaчения "Кудс" Корпусa стрaжей ислaмской революции Ирaнa К.Сулеймaни в результaте рaкетного удaрa СШA по aэропорту Бaгдaдa», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
Общество
Кинокритики назвали худшие российские фильмы 2019 года
Матизен добавил, что в голосовании приняли участие действующие кинокритики и кинообозреватели ведущих изданий.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.