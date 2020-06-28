Результаты исследования с 1 марта по 1 июня 2020 года есть в распоряжении RT. Так, за указанный период продажи антидепрессантов выросли в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

с чего всё началось

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