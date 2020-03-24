Коронавирус
Радио ЗенитВ России выросли продажи бейсбольного инвентаря и патронов
Россияне стали закупаться патронами и бейсбольными битами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оператора фискальных данных. За две недели продажи патронов увеличились на 130 процентов, а бейсбольных бит - на треть.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБКвчера в 08:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:40, Ашберн
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Авто
Suzuki объявляет о начале строительства нового завода
Представители Suzuki поделились информацией о строительстве нового предприятия. Завод японского бренда будет расположен в Мьянме.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Общество
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России
Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России на апрель-май на 40-60%.
Финансы
Доллар опустился ниже 80 рублей
После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Общество
В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов
Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Происшествия
Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками
Происшествия
Руководитель фирмы в Казани обманула горожан на 2,5 млн рублей
По версии следствия, бизнес-леди обманула горожан на сумму свыше 2,5 млн рублей.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Происшествия
Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию
Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Театры
Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом
Общество
Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Армия и оружие
Военные США заразились коронавирусом на авианосце
Исполняющий обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томас Модли рассказал о новых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Армия и оружие
СК возбудил еще три уголовных дела после обстрелов Донбасса
Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Украины.
Общество
Врачи подключились к подготовке парада Победы
Российское Министерство обороны приняло решение повысить меры безопасности при подготовке к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты
Россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты, в том числе, приобретенные по невозвратному тарифу.
Здоровье
Доктор Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса
Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Футбол
«Челси» сделал предложение «Барселоне» по Коутиньо
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.