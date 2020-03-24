В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.

с чего всё началось

Россияне стали закупаться патронами и бейсбольными битами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оператора фискальных данных. За две недели продажи патронов увеличились на 130 процентов, а бейсбольных бит - на треть.

В России выросли продажи бейсбольного инвентаря и патронов

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