Коронавирус

Радио ЗенитРадио ЗенитВ России выросли продажи бейсбольного инвентаря и патронов

Россияне стали закупаться патронами и бейсбольными битами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оператора фискальных данных. За две недели продажи патронов увеличились на 130 процентов, а бейсбольных бит - на треть.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБКвчера в 08:14

Подробнее о событии

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБКвчера в 08:14

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолецвчера в 08:59

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомостивчера в 10:45

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москвавчера в 09:25

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВвчера в 09:22

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ruвчера в 11:57

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ruвчера в 09:31
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Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Известия 00:10
Авто

Suzuki объявляет о начале строительства нового завода

Представители Suzuki поделились информацией о строительстве нового предприятия. Завод японского бренда будет расположен в Мьянме.
Car.ru 23 марта в 11:04
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Общество

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России на апрель-май на 40-60%.
Дождь 02:16
Финансы

Доллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Известия 23 марта в 09:16
Общество

В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов

Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.
Известия 02:07
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Происшествия

Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками

Lenta.ru 04:34
Происшествия

Руководитель фирмы в Казани обманула горожан на 2,5 млн рублей

По версии следствия, бизнес-леди обманула горожан на сумму свыше 2,5 млн рублей.
БИЗНЕС Online 03:59
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
REGNUM вчера в 08:31
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Армия и оружие

В Италию прибыл 15-й самолет ВКС с помощью из России

Взгляд.ру 02:55
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Армия и оружие

Военные США заразились коронавирусом на авианосце

Исполняющий обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томас Модли рассказал о новых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих.
News.ru вчера в 15:40
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Армия и оружие

СК возбудил еще три уголовных дела после обстрелов Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Украины.
Росбалт 04:15
Общество

Врачи подключились к подготовке парада Победы

Российское Министерство обороны приняло решение повысить меры безопасности при подготовке к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Вечерняя Москва вчера в 20:49
Общество

Россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты

Россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты, в том числе, приобретенные по невозвратному тарифу.
Lenta.ru 04:28
Здоровье

Доктор Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса

Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
Актуальные Новости 03:46
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:32
Футбол

«Челси» сделал предложение «Барселоне» по Коутиньо

Soccer.ru вчера в 05:43
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 03:25
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