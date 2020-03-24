Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м. Данных в натуральном выражении оператор не приводит.

с чего всё началось

Отмечается, что речь идет об объемах продаж в стоимостном выражении, не в натуральном. Из данных «Платформы ОФД» также следует, что в марте на 29% вырос объем продаж бейсбольных бит, при этом средний чек при покупке этого товара снизился на 11% до 405 руб.

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

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