Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Отмечается, что речь идет об объемах продаж в стоимостном выражении, не в натуральном. Из данных «Платформы ОФД» также следует, что в марте на 29% вырос объем продаж бейсбольных бит, при этом средний чек при покупке этого товара снизился на 11% до 405 руб.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м. Данных в натуральном выражении оператор не приводит.
РБКвчера в 08:14

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В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБКвчера в 08:14

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолецвчера в 08:59

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомостивчера в 10:45

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москвавчера в 09:25

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВвчера в 09:22

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ruвчера в 11:57

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ruвчера в 09:31
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Энергетика

Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией

Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Ruposters.ru 05:34
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Хоккей

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Ведомости 05:48
Футбол

Роналду может покинуть «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Soccer.ru вчера в 16:37
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Происшествия

Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу

По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).
Коммерсантъ вчера в 11:44
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Сценарист, автор книг Илья Рубинштейн умер 24 марта. Об этом ТАСС сообщила его мать. Причину смерти 57-летнего сына она раскрывать не стала.
Культуромания 05:28
Политика

В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России

Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:37
Политика

На Украине испугались голода в армии из-за коронавируса

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что из-за закрытия многих предприятий на фоне пандемии коронавируса может начаться голод, поскольку большинство украинцев живут без «существенных финансовых накоплений».
Lenta.ru 05:55
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
РБК 05:11
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Коммерсантъ 04:15
Транспорт

Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока

Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
REGNUM 02:58
Технологии

Sony снижает скорость загрузки PlayStation Store

Японская компания Sony объявила о том, что временно понизит скорость загрузки видеоигр в Европе, чтобы сохранить общую скорость интернета из-за коронавируса и необходимости людей находиться дома.
Коммерсантъ 05:17
Армия и оружие

Российский «Циркон» оказался неточным при запуске

Российский "Циркон" может оказаться неточным при запуске с кораблей и подлодок.
Piter.tv 05:07
Политика

Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Экономика

Ретейлеры просят правительство РФ о срочных мерах

Во избежание массовых банкротств ретейлеры просят правительство России предпринять ряд срочных мер.
REGNUM 05:56
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Происшествия

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Газета.Ru 05:46
Общество

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Lenta.ru 05:27
Экономика

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru 01:52
Энергетика

Минфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»

Вчера, 24 марта белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, чиновник отметил, что «в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии».
REGNUM 04:56
Происшествия

В Краснодарском крае выявлено четыре новых случая COVID-19

Краснодар, 25 марта 2020, 12:00 — REGNUM В Краснодарском крае 25 марта выявлено четыре новых случая COVID-19, сообщает ИА REGNUM по данным Роспотребнадзора.
REGNUM 05:00
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Политика

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
РИА Новости 03:34
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