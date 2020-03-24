Коронавирус
ВедомостиРоссияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит
Отмечается, что речь идет об объемах продаж в стоимостном выражении, не в натуральном. Из данных «Платформы ОФД» также следует, что в марте на 29% вырос объем продаж бейсбольных бит, при этом средний чек при покупке этого товара снизился на 11% до 405 руб.
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с чего всё началось
Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м. Данных в натуральном выражении оператор не приводит.РБКвчера в 08:14
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Энергетика
Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией
Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Происшествия
Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу
По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Сценарист, автор книг Илья Рубинштейн умер 24 марта. Об этом ТАСС сообщила его мать. Причину смерти 57-летнего сына она раскрывать не стала.
Политика
В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России
Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
Политика
На Украине испугались голода в армии из-за коронавируса
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что из-за закрытия многих предприятий на фоне пандемии коронавируса может начаться голод, поскольку большинство украинцев живут без «существенных финансовых накоплений».
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Общество
Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Транспорт
Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока
Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
Технологии
Sony снижает скорость загрузки PlayStation Store
Японская компания Sony объявила о том, что временно понизит скорость загрузки видеоигр в Европе, чтобы сохранить общую скорость интернета из-за коронавируса и необходимости людей находиться дома.
Армия и оружие
Российский «Циркон» оказался неточным при запуске
Российский "Циркон" может оказаться неточным при запуске с кораблей и подлодок.
Политика
Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Экономика
Ретейлеры просят правительство РФ о срочных мерах
Во избежание массовых банкротств ретейлеры просят правительство России предпринять ряд срочных мер.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Происшествия
В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека
В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Общество
Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Экономика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Энергетика
Минфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»
Вчера, 24 марта белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, чиновник отметил, что «в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии».
Происшествия
В Краснодарском крае выявлено четыре новых случая COVID-19
Краснодар, 25 марта 2020, 12:00 — REGNUM В Краснодарском крае 25 марта выявлено четыре новых случая COVID-19, сообщает ИА REGNUM по данным Роспотребнадзора.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков
Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.