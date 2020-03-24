Коронавирус
Evo-rus.comВ России выросли продажи презервативов
В России значительно выросли продажи презервативов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com. Продажи презервативов в РФ за последние несколько недель резко подскочили в верх на 30 процентов по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года.
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с чего всё началось
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).РБКвчера в 17:37
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