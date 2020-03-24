Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России выросли продажи презервативов

В России значительно выросли продажи презервативов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com. Продажи презервативов в РФ за последние несколько недель резко подскочили в верх на 30 процентов по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года.
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с чего всё началось

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
РБКвчера в 17:37

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В России почти на 32% выросли продажи презервативов

РЕН ТВ03:49

В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

Эхо Москвывчера в 23:45

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

РБКвчера в 17:37

В России резко выросли продажи презервативов

URA.Ruвчера в 19:00

В России почти на 32% выросли продажи презервативов

Ведомостивчера в 18:22

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

Газета.Ruвчера в 18:09

В России подскочили продажи презервативов

Lenta.ruвчера в 20:08
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
Общество

Темп заражения коронавирусом в Нью-Йорке возрос до 28%

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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
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РБК 11:40
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

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Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

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Пожилых сахалинцев отправляют на карантин

Из бюджета области выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств.
RuNews24.ru 06:45
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
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Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

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Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
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РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает, что прибегнет к этой мере ради профилактики инфекции.
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Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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Реальное время вчера в 08:14
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Общество

Мишустин намерен ужесточить ответственность за нарушение карантина

Председатель правительства России Михаил Мишустин считает важным ужесточить наказания за игнорирование требований карантина.
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Представлены игровые мониторы MSI Optix MAG273 и Optix MAG273R

MSI представила геймерские мониторы Optix MAG273 и Optix MAG273R, представляющие собой варианты одной и той же модели.
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Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

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На безымянном пальце правой руки отсутствовало обручальное кольцо.
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Президент США Дональд Трамп считает допустимым называть новый коронавирус "китайским".
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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

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Минздрав высказался о назначении больным коронавирусом ибупрофена

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Минздрав, инфекционисты советуют для лечения коронавируса использовать такие лекарства как ибупрофен и парацетамол.
ToDay News Ufa 12:20
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Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось

Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
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Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.
Деловое.ТВ 15:07
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Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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У голкипера «Аталанты» диагностировали коронавирус

Тест на коронавирус, который сдал вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло, дал положительный результат.
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