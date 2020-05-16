Экономика

СОВАСОВАВ России выросли продажи противовирусных препаратов

Жители страны накупили лекарств на 14,5 млрд рублей. Аналитическая компания DSM Group рассказала, что в Российской Федерации продажи противовирусных препаратов в первом квартале этого года выросли на 21 %, по сравнению с прошлогодним показателем.
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В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.
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В России выросли продажи противовирусных препаратов за три месяца

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В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

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В России наблюдается рост продаж противовирусных препаратов

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В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов

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Продажи противовирусных препаратов в России за три месяца выросли на 21%

Коммерсантъвчера в 00:28

Рост продаж противовирусных препаратов отметили в России

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Спрос на лекарства вернулся к сезонной норме

Российская газета16 мая в 01:00
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Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

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Газета.Ru вчера в 19:59
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Армия и оружие

В США испугались нового «морского монстра» из России

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Экономика

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Самозанятым москвичам вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год

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РИА Новости 00:42
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 16 мая в 04:11
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
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Общество

В Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов

С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита.
Atas.info вчера в 07:45
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 00:28
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Футбол

Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).
Чемпионат 16 мая в 10:25
Общество

ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
ФедералПресс вчера в 06:08
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Политика

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РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

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На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 22:58
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Происшествия

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник

РБК вчера в 14:24
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
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Общество

Осипов поручил подготовить план открытия детсадов в Забайкалье

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Политика

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
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Происшествия

Работника автосервиса 10 дней удерживали в неволе за разбитые «Жигули»

Сотрудника станции технического обслуживания в Чите десять дней продержали запертым в помещении автосервиса в качестве наказания за ущерб, нанесенный автомобилю работодателя.
Известия 00:43
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Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 14 пациентов с коронавирусом

Как сообщили в оперштабе региона, на 11.00, 16 мая, за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 14 человек.
RuNews24.ru 16 мая в 00:59
Происшествия

При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы.
Ведомости вчера в 21:03
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Гаджеты

Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети

Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera вчера в 13:57
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Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
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Общество

В Татарстане откроются бассейны, фитнес-залы и музеи

В Татарстане с 18 мая откроются для посещения фитнес-центры, бассейны и спортивные залы.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 23:17
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Общество

До 25 мая продлили режим самоизоляции в Самарской области

Сегодня 17 мая стало известно, что же будет с самоизоляцией:Губернатор Самарской области подписал постановление о продлении самоизоляции до 25 мая.
Похвистнево-Информ вчера в 11:13
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Футбол

Мюллер пнул тренера «Баварии» после замены

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
ProstoProSport вчера в 16:15
Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости вчера в 01:00
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Технологии

Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии

Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.
Megaobzor.com 15 мая в 10:53
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
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