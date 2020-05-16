Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Жители страны накупили лекарств на 14,5 млрд рублей. Аналитическая компания DSM Group рассказала, что в Российской Федерации продажи противовирусных препаратов в первом квартале этого года выросли на 21 %, по сравнению с прошлогодним показателем.

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