Экономика

СОВАСОВАВ России выросли продажи противовирусных препаратов

Жители страны накупили лекарств на 14,5 млрд рублей. Аналитическая компания DSM Group рассказала, что в Российской Федерации продажи противовирусных препаратов в первом квартале этого года выросли на 21 %, по сравнению с прошлогодним показателем.
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В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.
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Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети

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Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

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Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

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