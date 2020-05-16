Экономика
СОВАВ России выросли продажи противовирусных препаратов
Жители страны накупили лекарств на 14,5 млрд рублей. Аналитическая компания DSM Group рассказала, что в Российской Федерации продажи противовирусных препаратов в первом квартале этого года выросли на 21 %, по сравнению с прошлогодним показателем.
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с чего всё началось
Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Экономика
Российские кинотеатры потеряют 50 млрд рублей из-за коронавируса
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Попова оценила возможность курортного сезона в России
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Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
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Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
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В свою пользу Проссер приводит доводы о том, что Apple Glasses будут доступны для покупки уже в конце весны или начале лета следующего года.
The GEEK вчера в 07:06
Политика
В США потребовали от Китая «не мешать» американским СМИ в Гонконге
Вашингтон, 18 мая 2020, 01:58 — REGNUM Попытки китайских властей вмешаться в деятельность американских СМИ в Гонконге могут быть истолкованы как посягательство на его автономию, говорится в заявления госсекретаря США Майка Помпео, 17 мая сообщается на странице в Twitter пресс-службы госдепа.
REGNUM 18:58
Общество
Российские вузы в этом году намерены проводить экзамены дистанционно
Все российские вузы намерены проводить экзамены в этом году дистанционно.
BFM.ru 08:32
Общество
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
РИА Новости 08:53
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Шоу-бизнес
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ТК Звезда 09:38
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
Политика
Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности.
ТАСС 14:38
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
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Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети
Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
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Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172
В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
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Прокуратура Ленобласти проверяет «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко»
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Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru 18:59
Экономика
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
Согласно документу, со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока.
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Экономика
Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила
Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
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«Бавария» обыграла «Унион» благодаря голам Левандовски и Павара
Поединок 26-го тура состоялся в Берлине на арене «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершился победой гостей со счетом 2:0.«Бавария» открыла счет в матче на 40-й минуте.
Vprognoze.ru 16:27
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В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
РИА Новости вчера в 12:51
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
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NASA представило правила освоения Луны
NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
Газета.Ru 14:53
Армия и оружие
В США испугались нового «морского монстра» из России
Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
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Меган Фокс заметили с известным рэпером на фоне слухов о разводе
Кажется, Меган Фокс не скучает на карантине — популярная актриса проводит время с рэпером Machine Gun Kelly.
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