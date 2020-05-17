Экономика

РБКРБКВ России выросли продажи противовирусных препаратов за три месяца

В первом квартале текущего года продажи противовирусных препаратов в России выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

В России выросли продажи противовирусных препаратов за три месяца

РБК02:04

Рост продаж противовирусных препаратов отметили в России

Телеканал 360°01:37

В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов

Известия01:07

Продажи противовирусных препаратов в России за три месяца выросли на 21%

Коммерсантъ00:28

В России наблюдается рост продаж противовирусных препаратов

Московский Комсомолец01:11

В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

RT на русском00:00

В России продажи масок выросли в 5 раз на фоне коронавируса

Rambler News Service15 мая в 04:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Политика

Придется признать. В ДНР поставили Киеву ультиматум по переговорам

Киеву придется считаться с мнением Донбасса по поводу решения конфликта, иначе украинские власти должны будут признать невыполнение Минских соглашений, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, пишет "NEWS.ru".
Радио Sputnik вчера в 11:04
13
Гаджеты

Глава Nvidia представил новый графический ускоритель на своей кухне

ФАН 14 мая в 12:37
28
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
101
Гаджеты

Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
22
Общество

В Крыму 9 человек заболели коронавирусом за сутки

В Крыму за истекшие сутки девять человек заболели коронавирусом.
Крым 24 03:10
Происшествия

В Туле на улице Вильямса женщина на Ford попала в два ДТП

Тульская пресса 03:28
Общество

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела

Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
47
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
818
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении коронавируса

Актриса Мария Горбань, известная по роли в сериале «Кухня», рассказала о том, как перенесла COVID-19.
Известия вчера в 22:20
6
Кино

Скончался актер из «Американского пирога» Фред Уиллард

Полит.ру 03:10
Фигурное катание

Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
3
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Преуспевающий предприниматель и музыкант Эмин Агаларов официально сообщил, что разводится со второй женой, красавицей Аленой.
Bimru.ru 14 мая в 02:28
132
Музыка

Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
1
Общество

Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют право.
Lenta.ru 03:13
182
Здоровье

В Омской области ввели ветеринарный карантин

В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

RuNews24.ru 14 мая в 16:25
895
Происшествия

Минздрав Челябинской области сообщил о 97 новых случаях коронавируса

В результате общее число заболевших достигло 1706 человек. Также за сутки скончалось два пациента с ковидной пневмонией.
Правда УрФО 03:21
10
Общество

Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
414
Общество

Попова оценила возможность курортного сезона в России

11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
52
Здоровье

В Чечне врачи извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Врачи Гудермесской больницы Чечни извинились за свои жалобы на нехватку средств защиты.
Московский Комсомолец вчера в 14:03
1
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
908
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 01:33
472
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
854
Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
345
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
1,4K
Спорт

Кабмин разрешил иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию

Иностранные спортсмены и тренеры в ближайшее время смогут вернуться в Россию, для этого им придётся пройти 14-дневный карантин и находиться под наблюдением врачей.
RT на русском 03:32
Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
81
Финансы

Рублю придают сил нефть и налоговый период

Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
977
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное