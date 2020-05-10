Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

По мнению аналитиков, количество покупок товаров для занятий спортом увеличилось на 34%, а объем продаж вырос на 133%. При этом, в 2020 году средний чек покупки спортивных товаров стал на 74% больше и составил 4 тыс. 929 рублей.

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