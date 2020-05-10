Общество
The Penza PostВ России выросли продажи спорттоваров
По мнению аналитиков, количество покупок товаров для занятий спортом увеличилось на 34%, а объем продаж вырос на 133%. При этом, в 2020 году средний чек покупки спортивных товаров стал на 74% больше и составил 4 тыс. 929 рублей.
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с чего всё началось
Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:06
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Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
За сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 06:17
Армия и оружие
Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США
News.ru 08 мая в 17:36
Шоу-бизнес
Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана озвучила причину развода с ним
Актер и режиссер Федор Бондарчук был 25 лет женат на супруге Светлане, но потом он встретил и женился на молодой коллеге Паулине Андреевой.
OAnews вчера в 06:52
Гаджеты
Apple может готовить первые профессиональные наушники — Джон Проссер
Возможность подготовки компанией Apple своих первых профессиональных наушников AirPods Studio подтвердил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) 9 мая в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 14:55
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости вчера в 14:48
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
РИА Новости 03:10
Единоборства
Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
Общество
Число заболевших коронавирусом в России перевалило за двести тысяч
В России за последние сутки выявлено 11 012 новых случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах страны.
Вести.Ru 04:14
Происшествия
Человек погиб при пожаре в больнице в Москве
Один человек погиб в результате пожара в больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в Коммунарке
В больнице в Коммунарке находятся 204 пациента с подтвержденным коронавирусом.
Известия 03:04
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Авто
Разработан пластиковый распредвал. Он сделает автомобили дешевле
Motor 08 мая в 08:49
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Здоровье
Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Петрозаводск говорит 08 мая в 13:21
Происшествия
Водитель в Подмосковье сбил ребенка и скрылся
Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка в подмосковном Одинцово, водитель с места происшествия скрылся.
Известия вчера в 16:05
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
Общество
Во Владимирской области подтвердили еще 83 случая коронавируса
По данным на утро 10 мая, во Владимирской области зафиксировано 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 03:29
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
Лидером по-прежнему остается Москва (6703), за ней следуют Московская область (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), Дагестан и Татарстан (по 105).
РИА Новости 07 мая в 05:55
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv вчера в 13:01
Гаджеты
Yuzu, эмулятор Nintendo Switch, теперь может использовать преимущества многоядерных процессоров
Разработчики Yuzu, эмулятора Nintendo Switch для ПК, продолжают оперативно выпускать значительные обновления.
iXBT.com вчера в 08:46
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51